سبب عدم تدخل الـVAR لاحتساب هدف بايرن ضد ريال مدريد (فيديو)
لا يزال قرار الحكم البولندي سيمون مارسينياك بإلغاء هدف بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال يثير الكثير من الجدل وردود الأفعال المختلفة في الأوساط الكروية الأوروبية وبين خبراء التحكيم.
وأعلن مارسينياك إلغاء هدف لاعب بايرن ماتياس دي ليخت بداعي التسلل على زميله نصير مزراوي، لكن الصور التلفزيونية أظهرت بعد ذلك أن مزراوي لم يكن متسللًا وأن مدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر كان أقرب إلى المرمى من مهاجمي بايرن ميونخ.
وترددت عبر منصات التواصل أسئلة حول أسباب عدم عودة الحكم إلى غرفة الفيديو المساعد (VAR) للتثبت من اللقطة ومن ثمة احتساب هدف دي ليخت الذي كان سيجعل النتيجة متعادلة (2 ـ 2).
وبحسب قوانين الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد، فإن حكم الساحة لا يمكن له العودة إلى تلك التقنية في حال أطلق صافرته قبل إنهاء الهجمة، إذ إن مجرد إطلاق الصافرة سيدفع بقية اللاعبين من كلا الفريقين إلى التوقف عن اللعب.
وتنص القوانين على أن الحكم الرئيس لا يمكن له العودة إلى التثبت من اللقطة في شاشة "الفار" في حال أطلق الصافرة قبل إنهاء الهجمة، وهو ما حدث فعلًا في المباراة عندما خرجت صافرة الحكم قبل الهدف.
وفي الدقيقة الـ13 من الوقت المحتسب بدل الضائع أطلق الحكم البولندي صافرته بشكل متسرع لإعلان تسلل ضد مهاجم بايرن نصير مزراوي في هجمة انتهت بتسجيل ماتياس دي ليخت هدف التعادل، لتنهال الانتقادات على ذلك القرار من قبل سيمون مارسينياك الذي قالت مصادر إعلامية إنه اعتذر للهولندي دي ليخت عن الخطأ.
وشنَّ مدرب بايرن الألماني توماس توخيل هجومًا حادًّا على طاقم الحكام، واصفًا ما حدث في نهاية المباراة بأنه "عار على كرة القدم" وفق وصفه.
وخسر بايرن ميونخ لقبه الرابع خلال الموسم الجاري بعد كأس السوبر الألماني في بداية الموسم والدوري والكأس المحليين.