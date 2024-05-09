سبب عدم تدخل الـVAR لاحتساب هدف بايرن ضد ريال مدريد (فيديو)

وتنص القوانين على أن الحكم الرئيس لا يمكن له العودة إلى التثبت من اللقطة في شاشة "الفار" في حال أطلق الصافرة قبل إنهاء الهجمة، وهو ما حدث فعلًا في المباراة عندما خرجت صافرة الحكم قبل الهدف.

وفي الدقيقة الـ13 من الوقت المحتسب بدل الضائع أطلق الحكم البولندي صافرته بشكل متسرع لإعلان تسلل ضد مهاجم بايرن نصير مزراوي في هجمة انتهت بتسجيل ماتياس دي ليخت هدف التعادل، لتنهال الانتقادات على ذلك القرار من قبل سيمون مارسينياك الذي قالت مصادر إعلامية إنه اعتذر للهولندي دي ليخت عن الخطأ.

وشنَّ مدرب بايرن الألماني توماس توخيل هجومًا حادًّا على طاقم الحكام، واصفًا ما حدث في نهاية المباراة بأنه "عار على كرة القدم" وفق وصفه.

وخسر بايرن ميونخ لقبه الرابع خلال الموسم الجاري بعد كأس السوبر الألماني في بداية الموسم والدوري والكأس المحليين.