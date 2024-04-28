رد فعل رونالدو بعد الفوز على الخليج والعودة من الإيقاف (صورة)

احتفل النجم البرتغالي، قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو، على طريقته الخاصة، بانتصار فريقه على الخليج بهدف دون رد، ضمن الجولة 29 من دوري المحترفين السعودي.

ورفع النصر رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 9 نقاط خلف الهلال المتصدر، بينما بقي الخليج في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

وعقب المباراة، وهي الأولى لكريستيانو بعد عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة إثر الإقصاء أمام الهلال في كأس السوبر، نشر النجم البرتغالي صورة له من المباراة على حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يرفع يده في إشارة إلى القوة والانتصار.