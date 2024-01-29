سر تسديد محمد أبوجبل ضربة الجزاء بدلًا من مهند لاشين

أثار تقدم محمد أبوجبل، حارس مرمى منتخب مصر، لتسديد الركلة الأخيرة لركلات جزاء الفريق في مواجهة الكونغو الديموقراطية تساؤلات كثيرة عن الأسباب وراء هذا الأمر، خاصة بعدما أضاعها الحارس، وودع "الفراعنة" بطولة أمم أفريقيا 2023 من دور الـ16.

وتأهل منتخب الكونغو الديموقراطية لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بالفوز على مصر بركلات الترجيح في دور الـ 16.

وسدد منتخب مصر الذي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد محمد حمدي في الشوط الإضافي الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء التي خاضها الفراعنة بنقص عددي.