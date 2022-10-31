ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يسقط أمام تورينو ويهبط للمركز الثالث

فاز تورينو 2-1 على ضيفه ميلان ليكبد حامل اللقب خسارته الثانية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم اليوم الأحد.

وانتزع تورينو تقدما مفاجئا في الدقيقة 35 بواسطة المدافع كوفي دجيدجي بعد ركلة حرة من فالنتينو لازارو.

وبعد ذلك بدقيقتين، عزز أليكسي ميرانتشوك من تفوق صاحب الأرض مستغلا تمريرة طويلة من الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش ليسدد كرة منخفضة اصطدمت في القائم الأيمن إلى داخل المرمى.

وقلص ميلان الفارق بتسديدة من لاعب الوسط جونيور ماسياس في المرمى الخالي في الدقيقة 67 بعد خطأ من حارس تورينو.

ويحتل ميلان المركز الثالث وله 26 نقطة من 12 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن أتلانتا ثاني الترتيب وبست نقاط عن نابولي المتصدر.

وقفز تورينو إلى المركز التاسع وله 17 نقطة.

أتالانتا يعود لطريق الانتصارات على حساب إمبولي

كما عاد فريق أتالانتا الأول لكرة القدم، إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه إمبولي 2-0 الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الايطالي، فيما سقط لاتسيو على أرضه على يد ساليرنيتانا 1-3.

ورفع فريق مدينة برجامو رصيده الى 27 نقطة متأخراً بخمس نقاط عن نابولي المتصد.

وتعرض إمبولي للخسارة الخامسة هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وفوزين في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، قلب ساليرنيتانا الطاولة على مضيفه لاتسيو الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف ماتيا زاكانيي بعد تمريرة بينية من الإسباني لويس ألبرتو (41).

وبهزيمته الأولى في آخر تسع مباريات على الصعيدين المحلي والقاري والثانية فقط في "سيري أ" بعد التي تعرض لها أمام نابولي المتصدر (1-2 على أرضه أيضاً) في الثالث من سبتمبر، تجمد رصيد لاتسيو الذي اهتزت شباكه ثلاث مرات الأحد بعدما تلقى 5 أهداف فقط في المباريات الـ11 السابقة، عند 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام إنتر وثمانية خلف نابولي المتصدر، فيما رفع ساليرنيتانا رصيده الى 16 نقطة وبات تاسعاً.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: