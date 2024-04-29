رغم أنه لن يشارك.. من هو اللاعب الشاب الذي رافق ريال مدريد إلى ميونخ؟

سافر ريال مدريد، اليوم الإثنين؛ لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد سافر جيريمي دي ليون مرة أخرى مع ريال مدريد خلال رحلته إلى ميونخ.

وكان جناح فريق "الكاستيا" جزءًا من بعثة ريال مدريد التي سافرت لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي، رغم عدم تسجيله في قائمة النادي لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ضم اللاعب الشاب إلى تشكيلة ريال مدريد يلفت الانتباه؛ نظرا لعدم تواجده ضمن القائمة التي نشرها الميرنغي، أمس الأحد، والتي لم تضم أي لاعب من الفئات الدنيا للنادي.

وأوضحت "ماركا" أنه، كما حدث في الرحلة إلى مانشستر، سافر دي ليون البالغ من العمر 20 عامًا فقط للمشاركة في تدريب لاعبي ريال مدريد في ملعب أليانز أرينا.