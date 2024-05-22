كوليبالي يفتح أبواب أوروبا أمام نجوم الهلال السعودي

وفاز الهلال بكأس السوبر السعودية، والدوري السعودي، حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن في سلسلة من 32 مباراة، ففاز في 29 (بينها 24 انتصارًا متتاليًا)، وتعادل في 3، وتتبقى له مباراتان لتحقيق اللقب دون خسارة.



وأصبح الهلال أول فريق يسجل 96 هدفًا خلال موسم واحد، ولم يستقبل سوى 21 هدفًا كأقوى دفاع في الدوري.

وهو يُمنّي النفس بلقب محلي ثالث حين يلتقي غريمه الأزلي النصر في نهائي كأس الملك في 31 مايو الماضي.

وتبخرت أحلام الهلال بالمنافسة على لقب رابع هذا الموسم بعد خروجه من المسابقة القارية على يد العين الإماراتي في نصف النهائي.