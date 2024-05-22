كوليبالي يفتح أبواب أوروبا أمام نجوم الهلال السعودي
فتح السنغالي كاليدو كوليبالي ، مدافع الهلال السعودي ، أبواب أوروبا أمام نجوم الفريق الأزرق.
وانضم كوليبالي إلى صفوف الهلال، بداية الموسم الحالي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بعد مشوار مميز في أوروبا خاصة مع نابولي الإيطالي.
وقال كوليبالي في تصريحات لوسائل الإعلام السعودية نقلتها صحيفة (الرياضية)، إن الهلال يضم العديد من اللاعبين السعوديين المميزين.
وأضاف:" في رأيي أن لاعبي الهلال من نجوم الكرة السعودية يستطيعون أن يلعبوا في أندية أوروبا".
وتابع:" إدارة الهلال أحسنت اختيار الأجانب هذا الموسم ، الفريق يضم لاعبين مميزين، والجميع أتى للفريق وهو متعطش لتحقيق الألقاب والبطولات".
وأكد أنه منذ انضمامه إلى صفوف الهلال بداية الموسم الحالي وهو يسعى للفوز بجميع الألقاب مع الفريق، وتحقيق أفضل مستوى ممكن.
وفاز الهلال بكأس السوبر السعودية، والدوري السعودي، حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن في سلسلة من 32 مباراة، ففاز في 29 (بينها 24 انتصارًا متتاليًا)، وتعادل في 3، وتتبقى له مباراتان لتحقيق اللقب دون خسارة.
وأصبح الهلال أول فريق يسجل 96 هدفًا خلال موسم واحد، ولم يستقبل سوى 21 هدفًا كأقوى دفاع في الدوري.
وهو يُمنّي النفس بلقب محلي ثالث حين يلتقي غريمه الأزلي النصر في نهائي كأس الملك في 31 مايو الماضي.
وتبخرت أحلام الهلال بالمنافسة على لقب رابع هذا الموسم بعد خروجه من المسابقة القارية على يد العين الإماراتي في نصف النهائي.