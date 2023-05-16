أنشيلوتي: الجودة لا تكفي وحدها لتغلب ريال مدريد على سيتي

وفاز ريال بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في العقد الأخير منها ثلاثة مع زين الدين زيدان واثنان مع أنشيلوتي، بما في ذلك الموسم الماضي عندما تغلب على سيتي في الدور قبل النهائي 6-5 في مجموع المباراتين.

وتعادل الفريقان 1-1 ذهابا في إسبانيا حيث تقدم ريال مدريد بهدف مذهل لفينيسيوس جونيور لكن كيفن دي بروين لاعب سيتي أدرك التعادل في الشوط الثاني.

وحذر أنشيلوتي، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات كمدرب وهو رقم قياسي مع ميلان وريال مدريد، لاعبيه من التراخي أمام المنافس على ملعب الاتحاد غدا الأربعاء.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "الجودة وحدها لا تكفي لمواجهة مثل هذه المباريات. يجب أن تكون لديك أشياء أخرى".

وأضاف: "ليس من السهل شرح (وصفة ريال مدريد للنجاح)، لكنني أعتقد أن دوري أبطال أوروبا مميز لريال مدريد بسبب التاريخ".