كريستيانو رونالدو يستقبل طفلًا ظهر يبكي بسبب منعه من مقابلته (فيديو)

استقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، طفلًا ظهر وهو يبكي بسبب منعه من مقابلة اللاعب، قبل مواجهة العالمي وبرسيبوليس بدوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو لرونالدو وهو يستقبل الطفل ويهديه قميصا لنادي النصر.

والتقط رونالدو صورا مع الطفل الذي احتفل على طريقة رونالدو الشهيرة "siuuu".