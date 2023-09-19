كريستيانو رونالدو يستقبل طفلًا ظهر يبكي بسبب منعه من مقابلته (فيديو)
استقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، طفلًا ظهر وهو يبكي بسبب منعه من مقابلة اللاعب، قبل مواجهة العالمي وبرسيبوليس بدوري أبطال آسيا.
ونشر نادي النصر مقطع فيديو لرونالدو وهو يستقبل الطفل ويهديه قميصا لنادي النصر.
والتقط رونالدو صورا مع الطفل الذي احتفل على طريقة رونالدو الشهيرة "siuuu".
وسبق أن انتشر مقطع فيديو للطفل وهو يبكي ويقول: "منزلنا قريب، لكننا حجزنا فندقًا للقاء رونالدو، جميع الأطفال يبكون لكنهم لا يسمحون لنا برؤية رونالدو، كيف يختلف صاحب الفندق عنا؟ إنه بشر، ونحن أيضًا بشر ونريد أن نرى رونالدو، أنا من مشجعي نادي الاستقلال وأريد فوز النصر".
ويحل النصر ضيفا على برسيبوليس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجكي.
استقبال تاريخي
وحظي رونالدو باستقبال حافل في إيران.
واكتظت الشوارع بالجماهير التي رفعت لافتات الترحيب وصور رونالدو مع وصول بعثة النصر لإيران.
واجتاحت الجماهير فندق إقامة بعثة النصر، رغم محاولات رجال الأمن منعهم.
وهتفت الجماهير باسم رونالدو داخل الفندق مع حمل الأطفال والسيدات صور قائد المنتخب البرتغالي.
ونشر حساب النصر في منصة "X" عدة صور لهدية قدمها برسيبوليس إلى رونالدو عبارة عن سجادة إيرانية فاخرة يدوية الصنع.