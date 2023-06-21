تأجيل حسم لقب الدوري المغربي بعد تعادل الجيش الملكي والرجاء وفوز الوداد على شباب السوالم

وتوقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للجيش واستسلم للتعادل السابع هذا الموسم ليظل في المركز الأول برصيد 64 نقطة متقدما بنقطة واحدة على مطارده المباشر وحامل اللقب الوداد الرياضي الذي فاز 3-1 أمام ضيفه وجاره شباب السوالم.

وبوسع الجيش التتويج باللقب في حال الفوز خارج ملعبه يوم الجمعة أمام اتحاد طنجة بغض النظر عن نتيجة مباراة الوداد البيضاوي في ضيافة المغرب الفاسي.

في المقابل هبط رسميا فريقا الدفاع الجديدي الذي تعادل سلبيا أمام نهضة بركان وأولمبيك خريبكة للدرجة الثانية بعد فوز اتحاد طنجة 2-1 أمام شباب المحمدية.