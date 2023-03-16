صديقة داني ألفيس تعلن انفصالها عنه عبر رسالة بخط اليد (صور)

نشرت الإسبانية جوانا سانز زوجة البرازيلي داني ألفيس، رسالة مكتوبة بخط اليد على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد 48 ساعة من زيارتها اللاعب البرازيلي الدولي في السجن للمرة الثانية منذ اعتقاله بتهمة الاعتداء الجنسي منذ شهرين تقريبًا.

وزارت الشابة البالغة من العمر 29 عامًا ألفيس في الـ5 من فبراير وكانت هذه الزيارة الأولى منذ حبسه في سجن بريانس 2 بالقرب من برشلونة، بعد فترة وجيزة من ادعاء صحفي من التلفزيون الإسباني أنها طلبت منه الطلاق.

ونفت جوانا سانز في السابق ادعاءات الصحافة بشأن انفصالها عن اللاعب السابق لبرشلونة المسجون بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي لكنها هذا المرة لم تترك أي شكوك حول نهاية العلاقة.

وكتبت جوانا سانز رسالة طويلة بمثابة إعلان عن انفصالها عن داني ألفيس رسميًّا جاء فيها: " أتمنى أن تكون السطور المكتوبة هنا عن الحب والسعادة، لكن هذا ليس هو واقع الحال".

"كانت هذه الأشهر مروعة، ولم تكن أصعبها في حياتي، إذ واجهت العديد من العواصف، لكنها كانت مظلمة للغاية ومؤلمة".