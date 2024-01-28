نيمار يصدم الجميع بوزن زائد للغاية (فيديو وصور)

ويتواجد نيمار في البرازيل للعلاج حيث أُصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروجواي، في 18 أكتوبر الماضي، وأجرى بعدها عملية جراحية في مستشفى في بلاده على يد رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل.

وفي حفل عيد ميلاد روماريو ظهر نيمار بوزن زائد جدًا، بشكل أثار صدمة المتابعين.

وكان الهلال قد تعاقد، في الصيف الماضي، مع نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.