نيمار يصدم الجميع بوزن زائد للغاية (فيديو وصور)
ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي الهلال السعودي بوزن زائد، خلال تواجده في عيد ميلاد الأسطورة البرازيلي روماريو.
ويتواجد نيمار في البرازيل للعلاج حيث أُصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروجواي، في 18 أكتوبر الماضي، وأجرى بعدها عملية جراحية في مستشفى في بلاده على يد رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل.
وفي حفل عيد ميلاد روماريو ظهر نيمار بوزن زائد جدًا، بشكل أثار صدمة المتابعين.
وكان الهلال قد تعاقد، في الصيف الماضي، مع نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
يذكر أن مسؤولي نادي الهلال السعودي أكدوا أن عودة البرازيلي نيمار نجم الفريق إلى الرياض لاستكمال برنامجه العلاجي في مقر النادي لم تتحدد بعد.
ونقلت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الأحد، عن مصدر هلالي رسمي في تصريحات خاصة قوله: "عودة البرازيلي نيمار إلى الرياض من أجل استكمال برنامجه العلاجي لم تتحدد بعد، ولا يوجد هناك وقت رسمي لذلك".
وأضاف المصدر ذاته: "الجهاز الطبي في النادي بقيادة الإسباني خيمينيز طبيب الفريق الأول يتابع آخر التطورات والتقارير الخاصة بتأهيل نيمار بعد عملية الرباط الصليبي والغضروف، خاصة بعد أن دخل المرحلة الثانية من التأهيل الذي يخضع له في مقر إقامته".
وكانت إدارة الهلال قد أعلنت بدورها، في وقت سابق، أنها ستُسقط النجم البرازيلي من قائمة الفريق دون إجراء فسخ عقد بين الطرفين لقيد مواطنه رينان لودي بديلاً له في قائمة الـ 8 أجانب.