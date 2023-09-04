الدوري الفرنسي: ثنائية مبابي تقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليون
اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه ليون 4-1، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل كيليان مبابي ثنائية في فوز باريس سان جيرمان خارج ملعبه 4-1 على أولمبيك ليون المتعثر ليحقق حامل اللقب انتصاره الثاني على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
تقدم باريس في الدقيقة الرابعة عن طريق كيليان مبابي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20.
وفي الدقيقة الـ 38 سجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث لباريس، قبل أن يعود مبابي ويضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وأحرز توليسو هدفا شرفيا من ركلة جزاء لأصحاب الضيافة في الشوط الثاني ليكتفي ليون بحصد نقطة واحدة من أول أربع مباريات بالموسم مما يثير الشكوك حول مستقبل المدرب لوران بلان.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر.
على الجانب الآخر تجمد رصيد ليون عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.