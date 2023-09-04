الدوري الفرنسي: ثنائية مبابي تقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليون

وسجل كيليان مبابي ثنائية في فوز باريس سان جيرمان خارج ملعبه 4-1 على أولمبيك ليون المتعثر ليحقق حامل اللقب انتصاره الثاني على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

تقدم باريس في الدقيقة الرابعة عن طريق كيليان مبابي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20.

وفي الدقيقة الـ 38 سجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث لباريس، قبل أن يعود مبابي ويضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.