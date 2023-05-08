اتهام 31 من مشجعي الترجي في أحداث عنف بمباراة شبيبة القبائل
قال عمر حنين المتحدث باسم محكمة محافظة بن عروس التونسية، اليوم الإثنين، لرويترز، إن النيابة العامة وجهت تهم حيازة مواد مخدرة وحمل سلاح أبيض وتزوير تذاكر الدخول إلى 31 فردا من جماهير الترجي، على خلفية أحداث الشغب في مباراة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.
ونشبت مواجهات بين جماهير الترجي وقوات الشرطة التونسية في مباراة إياب دور الثمانية لدوري الأبطال تسببت في تأخير انطلاق شوطها الثاني لمدة تجاوزت 40 دقيقة.
وبخلاف الاشتباكات، ألقى مشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب وتدخل أفراد الإطفاء لإخماد حرائق بسيطة.
وعلى خلفية أعمال الشغب، اعتقلت السلطات 66 شخصا قرر القضاء التونسي حبس 31 منهم على ذمة القضية وإخلاء سبيل باقي المعتقلين.
واستفاد الترجي من فوزه 1/0 ذهابا في الجزائر ليتأهل إلى الدور قبل النهائي رغم التعادل 1/1 إيابا.
ويواجه الفريق التونسي الأهلي المصري الذي أطاح بالرجاء المغربي من دور الثمانية.
وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" معاقبة الترجي باللعب دون جماهيره على ملعبه في 4 مباريات بالبطولات الأفريقية على أن يتم التنفيذ في مباراتين فقط، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
لكن رياض التويني رئيس اللجنة القانونية في الترجي قال إن اللجنة ستتقدم باستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأفريقي (الكاف).