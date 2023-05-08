اتهام 31 من مشجعي الترجي في أحداث عنف بمباراة شبيبة القبائل

قال عمر حنين المتحدث باسم محكمة محافظة بن عروس التونسية، اليوم الإثنين، لرويترز، إن النيابة العامة وجهت تهم حيازة مواد مخدرة وحمل سلاح أبيض وتزوير تذاكر الدخول إلى 31 فردا من جماهير الترجي، على خلفية أحداث الشغب في مباراة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.

ونشبت مواجهات بين جماهير الترجي وقوات الشرطة التونسية في مباراة إياب دور الثمانية لدوري الأبطال تسببت في تأخير انطلاق شوطها الثاني لمدة تجاوزت 40 دقيقة.

وبخلاف الاشتباكات، ألقى مشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب وتدخل أفراد الإطفاء لإخماد حرائق بسيطة.