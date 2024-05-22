تسريبات خطيرة.. ميسي يتورط مع بيكيه واليويفا في فضيحة مالية

وأشار التقرير إلى أن روباليس عمل كوسيط لنقل مخاوف ميسي لمسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وإمكانية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لحل أزمة برشلونة وتعويض الخسائر المالية للاعبين.

وأرسل روبياليس إلى تشيفيرين مقترحه الاقتصادي ، والذي يقترح فيه إعادة هيكلة 4% من حقوق البث لجميع مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي كانت موزعة مسبقًا بطريقة محددة بين الاتحادات الوطنية.

وأشارت مصادر قضائية إلى احتمال وجود مؤشرات على استغلال مزعوم للنفوذ ، على اعتبار أن اللاعبين المشاركين في المفاوضات مع روبياليس الأكثر استفادة من هذه الخطة الاستراتيجية، وربما حصلوا على شروط أفضل من بقية زملائهم. ولهذا السبب أصروا على ضرورة إبقاء الاتفاق في سرية تامة.