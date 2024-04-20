ظهور بطل جديد في معركة مانشستر سيتي وريال مدريد

لا تزال موقعة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد تكشف الكثير من الأسرار وتزيح الستار عن "أبطال خلف الأضواء" كانوا وراء تأهل الفريق الملكي للمربع الذهبي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن مدرب حراس ريال مدريد لويس لوبيز كان أحد الجنود المجهولين في حسم معركة ملعب الاتحاد،.

وقاد أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، فريقه إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد التعادل بأربعة أهداف لكل فريق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتمكن الحارس الأوكراني، من التصدي لركلتي جزاء من برناردو سيلفا، وكوفاسيتس، ثنائي مانشستر سيتي، ليتأهل رفاق أنطونيو روديغر إلى نصف النهائي، بعد الفوز 4/3 في ركلات الترجيح.