ريال مدريد يخطط لضم زميل ميسي

كشفت تقارير صحفية، أن ريال مدريد، يستهدف ضم الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب خط وسط فريق ليفربول، والذي يعد أحد المقربين بقوة من مواطنه ليونيل ميسي في منتخب "التانغو"، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى الميرنغي لتدعيم خط الوسط، في ظل اقتراب نهاية تعاقد كل من، الألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، مع الفريق نهاية الموسم الجاري، رغم وجود أنباء تفيد تجديد عقديهما لموسم جديد.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن النادي الملكي يجهز مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال رغبته في التعاقد مع ماك أليستر.

وأوضح التقرير، أن إدارة الميرنغي ترى أن ماك أليستر سيكون اللاعب المناسب لتعويض الخسارة المحتملة لتوني كروس، ولوكا مودريتش في خط الوسط، بعد موسم من الآن.