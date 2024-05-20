ريال مدريد يخطط لضم زميل ميسي
كشفت تقارير صحفية، أن ريال مدريد، يستهدف ضم الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب خط وسط فريق ليفربول، والذي يعد أحد المقربين بقوة من مواطنه ليونيل ميسي في منتخب "التانغو"، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويسعى الميرنغي لتدعيم خط الوسط، في ظل اقتراب نهاية تعاقد كل من، الألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، مع الفريق نهاية الموسم الجاري، رغم وجود أنباء تفيد تجديد عقديهما لموسم جديد.
وقالت صحيفة "ذا صن"، إن النادي الملكي يجهز مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال رغبته في التعاقد مع ماك أليستر.
وأوضح التقرير، أن إدارة الميرنغي ترى أن ماك أليستر سيكون اللاعب المناسب لتعويض الخسارة المحتملة لتوني كروس، ولوكا مودريتش في خط الوسط، بعد موسم من الآن.
وقد بدأ ريال مدريد اتصالات بالفعل مع ليفربول، من أجل الاستفسار عن وضع اللاعب الأرجنتيني، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي بعد.
ويتضمن عقد النجم الأرجنتيني مع ليفربول شرطا جزائيا في عقده يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، ويمكن لريال مدريد أو أي ناد آخر تفعيله.
وشدد التقرير على أن "ريال مدريد يجري حالياً محادثات مع مودريتش بشأن تمديد عقده لمدة عام آخر؛ إذ يتردد أن النجم الكرواتي، سعيد بقبول راتب أقل، من أجل مواصلة فترة وجوده في النادي للموسم الثالث عشر، بينما يجري كروس أيضاً محادثات مع ريال مدريد، بشأن التمديد لمدة عام واحد، الذي من شأنه أن يبقيه هناك حتى عام 2025".
وأردف: "انضم ماك أليستر إلى ليفربول من برايتون مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، العام الماضي، وشارك الدولي الأرجنتيني في 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع "الريدز" هذا الموسم، و45 مباراة في جميع المسابقات".