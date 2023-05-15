أليكسيس ماك أليستر يفضل مانشستر يونايتد على حساب ليفربول
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب برايتون يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد على حساب ليفربول.
ويريد ماك أليستر اللعب في دوري أبطال أوروبا إذا غادر برايتون هذا الصيف، وبالتالي فإنه قد يفضل مانشستر يونايتد الأقرب من ليفربول للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
ويرتبط ماك أليستر بالرحيل عن برايتون بعدما جذب أداؤه المميز انتباه الفرق الكبرى مع تتويجه مع الأرجنتين بكأس العالم 2022.
ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" فقد وقع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عقدًا جديدًا مع برايتون، ومع ذلك، يمكن أن يسمح له بند ما بالمغادرة.
ويهتم مانشستر يونايتد وليفربول بضم ماك أليستر لتعزيز خط الوسط الموسم المقبل.
ولم يوافق ماك أليستر بعد على الانتقال لناد معين لكنه يفضل اللعب في دوري أبطال أوروبا إذا خرج برايتون.
ويحتل برايتون المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الممتاز 3/0 على آرسنال أمس الأحد، وسيشارك في الدوري الأوروبي إذا ظل في هذا المركز.
ويتأخر توتنهام بنقطتين، لكنه لعب مباراتين أكثر، قد يساعد التأهل للمنافسة الأوروبية برايتون على الحفاظ على ماك أليستر وزملائه مويسيس كايسيدو وكاورو ميتوما.
وأكد دي زيربي مدرب برايتون أن بعض اللاعبين سيغادرون، وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "بالتأكيد، سنفقد بعض اللاعبين، ربما كايسيدو أو ماك أليستر، علينا أن نكون مستعدين لجلب لاعبين جيدين آخرين".
وبحسب "ديلي إكسبريس"، فقد تمت مناقشة مانشستر يونايتد كوجهة محتملة لماك أليستر، حيث إن اليونايتد هو المرشح للتأهل مع نيوكاسل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي متقدما على آرسنال.
من المرجح أن يوقع ليفربول مع لاعبي خط وسط على الأقل في الصيف، حيث من المتوقع أن يتم انتقال ماسون ماونت نجم تشيلسي إلى أنفيلد.