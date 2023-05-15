أليكسيس ماك أليستر يفضل مانشستر يونايتد على حساب ليفربول

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" فقد وقع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عقدًا جديدًا مع برايتون، ومع ذلك، يمكن أن يسمح له بند ما بالمغادرة.

ويهتم مانشستر يونايتد وليفربول بضم ماك أليستر لتعزيز خط الوسط الموسم المقبل.

ولم يوافق ماك أليستر بعد على الانتقال لناد معين لكنه يفضل اللعب في دوري أبطال أوروبا إذا خرج برايتون.

ويحتل برايتون المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الممتاز 3/0 على آرسنال أمس الأحد، وسيشارك في الدوري الأوروبي إذا ظل في هذا المركز.

ويتأخر توتنهام بنقطتين، لكنه لعب مباراتين أكثر، قد يساعد التأهل للمنافسة الأوروبية برايتون على الحفاظ على ماك أليستر وزملائه مويسيس كايسيدو وكاورو ميتوما.