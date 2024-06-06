الاتفاق السعودي يحسم موقفه تجاه نجم النصر

وأوضح بن جاكوبس أنه لا توجد أي محادثات جديدة بشأن البرتغالي جوتا جناح الاتحاد.

وأشار إلى أن إدارة الاتفاق لا تفكر في ضم لاعب الاتحاد خلال الموسم المقبل.

وأكد أن إدارة الاتفاق تسعى حاليًّا لبيع اللاعب بيرات أوزدمير مقابل 5 ملايين يورو.

وأوضح أن أوزدمير لاعب الاتفاق أعير في الموسم الماضي إلى طرابزون سبور، ويملك حاليًّا بعض الاتصالات من عدة أندية تركية ومن الإمارات وقطر.

ويسعى الاتفاق لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بعد الاحتفاظ بخدمات المدير الفني ستيفن غيرارد.