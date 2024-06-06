الاتفاق السعودي يحسم موقفه تجاه نجم النصر
حسمت إدارة نادي الاتفاق السعودي موقفها النهائي تجاه اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا نجم النصر الذي انتهت إعارته بشكل رسمي مع الفريق.
وانضم فوفانا في شهر يناير الماضي إلى الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وأكد الصحفي الأمريكي بن جاكوبس عبر منصة إكس، أن إدارة الاتفاق ترغب بشدة في بقاء فوفانا.
وأضاف:" اللاعب أيضًا منفتح لفكرة الاستمرار مع الاتفاق، خاصة أنه حصل على فرصة جيدة للمشاركة بشكل أكبر".
وتابع:" إدارة الاتفاق تفكر في دفع 30% من راتب فوفانا للنصر مع تجديد الإعارة لموسم آخر".
وأوضح بن جاكوبس أنه لا توجد أي محادثات جديدة بشأن البرتغالي جوتا جناح الاتحاد.
وأشار إلى أن إدارة الاتفاق لا تفكر في ضم لاعب الاتحاد خلال الموسم المقبل.
وأكد أن إدارة الاتفاق تسعى حاليًّا لبيع اللاعب بيرات أوزدمير مقابل 5 ملايين يورو.
وأوضح أن أوزدمير لاعب الاتفاق أعير في الموسم الماضي إلى طرابزون سبور، ويملك حاليًّا بعض الاتصالات من عدة أندية تركية ومن الإمارات وقطر.
ويسعى الاتفاق لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بعد الاحتفاظ بخدمات المدير الفني ستيفن غيرارد.