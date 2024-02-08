تيباس يردُّ على تصريحات لابورتا وتشافي

تيباس يردُّ على تصريحات لابورتا وتشافي
ردَّ خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على انتقادات خوان لابورتا رئيس برشلونة وتشافي مدرب الفريق لحكام الليغا.
ووصف لابورتا، الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة ريال مدريد وألميريا، بأنها "عارٌ" على الكرة الإسبانية، .
وأضاف: "ما حدث في سانتياغو برنابيو كان مخزيًا، وأعتقد أن لجنة التحكيم يجب أن يكون لديها ردّ فعل لسلسلة الضغوط التي حدثت طوال الموسم مع الحكام، إذا لم يستجيبوا، فإنهم يتركوننا في حالة من القلق الشديد، لأننا نتفهم أن ذلك يُعد تخليًا عن المهام الخاصة بهم".
في حين قال تشافي إن الحكام يتأثرون بانتقادات تلفزيون "ريال مدريد"، وهو ما اعتبر أنه "يشوه المسابقة بعض الشيء"، وأكد أن الدوري الإسباني "مغشوش بالكامل"، وأن "هذا ما يراه حتى الضرير".
وأكد تشافي أنه يتفق تمامًا مع تصريحات لابورتا الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بـ"الأمر المشين".
ردُّ تيباس
وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أول شيء يجب قوله هو إن الدوري الإسباني ليس مغشوشًا، لا تشافي ولا لابورتا، في الواقع، يؤمنان بشيء من هذا القبيل".
وأضاف: "إننا نمر بلحظة من التوتر الكبير لم أرَ مثلها من قبل مع صحف ريال مدريد وبرشلونة، تقرأ ما يقال ونرى موقفين مختلفين تمامًا، نحن نشهد الكثير من الجدل".
وتابع: "أركز خطابي على هذا الوضع، صحيح أيضًا أن قضية نيغريرا، وهي أسوأ شيء حدث لكرة القدم الإسبانية، تساهم في التوتر".
خيارات برشلونة
وأشار تيباس أيضًا إلى وضع اللعب المالي النظيف الذي يمر به برشلونة وسوق برشلونة في الصيف وقال: "يتعين على برشلونة القيام بواجبات منزلية إذا أراد الوصول إلى السوق، وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيخضع لمبيعات اللاعبين للوصول إلى قاعدة 1-1، ولكن لتحقيق ذلك لا يزال يتعين عليه القيام بواجبات منزلية".
كما سُئل تيباس أيضًا عن فشل عودة ميسي إلى برشلونة وقال: "شخصيًا، بسبب رغبة ميسي وبرشلونة، رأيت ذلك (عودة ميسي) قريبًا، عندما تكون المودة، يتم ترك العديد من القضايا الاقتصادية جانبًا، رأيت ذلك ممكنًا، رأيته قريبًا، أنا متأكد من أن ميسي كان يرغب في الاعتزال في برشلونة".
كما كان تيباس متفائلاً بشأن إمكانية انضمام كيليان مبابي إلى الدوري الإسباني هذا الصيف، وقال: "كل يوم يمر أقوم بإضافة نسبة أخرى، لأنه لا يجدد، في سن 26 عامًا، يجب على مبابي أن يبحث عن نادٍ ذي علامة تجارية دولية قوية ويمكنه بناء اسم عالمي كما حدث مع كريستيانو رونالدو، كما حدث مع ميسي".
وأوضح: "باريس سان جيرمان ليس لديه هذا النوع من العلامة التجارية بعد، عليك أن تسأل نفسك: ما هو النادي الذي يمكن أن يساعدني بأن أكون شخصية رياضية لسنوات عديدة؟".