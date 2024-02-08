تيباس يردُّ على تصريحات لابورتا وتشافي

ردَّ خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على انتقادات خوان لابورتا رئيس برشلونة وتشافي مدرب الفريق لحكام الليغا.

ووصف لابورتا، الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة ريال مدريد وألميريا، بأنها "عارٌ" على الكرة الإسبانية، .

وأضاف: "ما حدث في سانتياغو برنابيو كان مخزيًا، وأعتقد أن لجنة التحكيم يجب أن يكون لديها ردّ فعل لسلسلة الضغوط التي حدثت طوال الموسم مع الحكام، إذا لم يستجيبوا، فإنهم يتركوننا في حالة من القلق الشديد، لأننا نتفهم أن ذلك يُعد تخليًا عن المهام الخاصة بهم".

في حين قال تشافي إن الحكام يتأثرون بانتقادات تلفزيون "ريال مدريد"، وهو ما اعتبر أنه "يشوه المسابقة بعض الشيء"، وأكد أن الدوري الإسباني "مغشوش بالكامل"، وأن "هذا ما يراه حتى الضرير".

وأكد تشافي أنه يتفق تمامًا مع تصريحات لابورتا الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بـ"الأمر المشين".