مفاجأة رائعة.. والد كارفخال يحمي موكب احتفالات ريال مدريد (فيديو)

وتمسك نجم ريال مدريد بحمل كأس البطولة والنزول من السيارة المكشوفة ليتوجه إلى والده ويهدي له الكأس ويلتقط الصور التذكارية معه.

ونال تصرف كارفخال تفاعلًا واسعًا من جانب جماهير ريال مدريد التي هتفت بحرارة لتصرف نجمها.

وتواجد الآلاف من مشجعي ريال مدريد في ساحات العاصمة للاحتفال بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخ قلعة الميرينغي.

وسجل ثنائية ريال مدريد في مباراة بروسيا دورتموند داني كارفخال من ضربة رأس في الدقيقة 73 ثم أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83.