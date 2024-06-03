مفاجأة رائعة.. والد كارفخال يحمي موكب احتفالات ريال مدريد (فيديو)
أقدم داني كارفخال ، نجم ريال مدريد الإسباني، على تصرف مفاجئ أثناء احتفالات فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.
وساهم كارفخال في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعدما سجل هدف التقدم في لقاء بروسيا دورتموند الألماني بالدور النهائي والذي انتهى بفوز الريال بنتيجة 2-0.
وتواجد كارفخال في السيارة المكشوفة التي طافت بلاعبي ريال مدريد في أرجاء العاصمة الإسبانية اليوم الأحد عقب التتويج باللقب.
وعلم كارفخال بتواجد والده ضابط الشرطة في حماية موكب ريال مدريد على هامش هذه الاحتفالات.
وتمسك نجم ريال مدريد بحمل كأس البطولة والنزول من السيارة المكشوفة ليتوجه إلى والده ويهدي له الكأس ويلتقط الصور التذكارية معه.
ونال تصرف كارفخال تفاعلًا واسعًا من جانب جماهير ريال مدريد التي هتفت بحرارة لتصرف نجمها.
وتواجد الآلاف من مشجعي ريال مدريد في ساحات العاصمة للاحتفال بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخ قلعة الميرينغي.
وسجل ثنائية ريال مدريد في مباراة بروسيا دورتموند داني كارفخال من ضربة رأس في الدقيقة 73 ثم أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83.