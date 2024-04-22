بعدما حاول إخافته قبل الكلاسيكو.. روديغر يمنح قميصه لشرطي (فيديو وصورة)
حرص الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، على إهداء أحد أفراد الشرطة الذين تواجدوا لتأمين ملعب "سانتياغو برنابيو" خلال الكلاسيكو أمام برشلونة، قميصَه، بعدما التقطته الكاميرات قبل انطلاق اللقاء وهو يمازحه ويحاول إخافته بطريقة طريفة.
وحقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على نظيره برشلونة بنتيجة (3-2)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقطع فيديو، يظهر فيه روديغر وهو يحاول ممازحة أحد أفراد الشرطة وإخافته بحركة مفاجئة، أثناء النزول للإحماء قبل مباراة الكلاسيكو.
وتلقى الشرطي المزحة بصدر رحب، ورد بابتسامة على مدافع ريال مدريد.
وأكدت الصحيفة أن روديغر قدم القميص الذي خاض به الكلاسيكو، كهدية إلى الشرطي الذي كان مازحه قبلَ المباراة.
كما نشر حساب تابع للشرطة صورة للشرطي مع قميص روديغر، بعد الكلاسيكو، وكتب عليها: "لن يكون كل شيء مفزعًا".
ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميًّا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.
الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.