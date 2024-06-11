الاتحاد السعودي يعتذر عن المشاركة في كأس الخليج للأندية

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي قرر الاعتذار عن المشاركة في منافسات كأس الخليج للأندية، في حين يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى استبداله بنادي الاتفاق.

ويعود كأس الخليج للأندية بعد توقف منافساته 9 سنوات، منذ النسخة الأخيرة في 2015، لتقام خلال الفترة من 24 سبتمبر 2024 وحتى 25 أبريل 2025 بنظام الذهاب والإياب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، فإن الاتحاد اعتذر عن المشاركة في كأس الخليج للأندية، رغم أنه لن يخوض أية مسابقة خارجية في الموسم المقبل 2024-2025.