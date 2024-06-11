الاتحاد السعودي يعتذر عن المشاركة في كأس الخليج للأندية
كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي قرر الاعتذار عن المشاركة في منافسات كأس الخليج للأندية، في حين يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى استبداله بنادي الاتفاق.
ويعود كأس الخليج للأندية بعد توقف منافساته 9 سنوات، منذ النسخة الأخيرة في 2015، لتقام خلال الفترة من 24 سبتمبر 2024 وحتى 25 أبريل 2025 بنظام الذهاب والإياب.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، فإن الاتحاد اعتذر عن المشاركة في كأس الخليج للأندية، رغم أنه لن يخوض أية مسابقة خارجية في الموسم المقبل 2024-2025.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتفاق؛ ليحل مكان الاتحاد في المسابقة الخليجية.
وأنهى الاتحاد منافسات الموسم الماضي من الدوري السعودي خامسًا بـ54 نقطة، ليغيب عن المشاركة في المسابقات القارية، سواءً النخبة أو دوري أبطال آسيا 2.
واكتفى الاتفاق، الذي يتولى تدريبه ستيفن جيرارد، باحتلال المرتبة السادسة في الدوري السعودي، برصيد 48 نقطة.
وسبق للاتفاق أن توج بطلا لبطولة الخليج للأندية في 3 مرات، أعوام 1984 و1988 و2006.