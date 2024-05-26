بكاء نجل أنشيلوتي في لحظة وداع توني كروس (صورة)
ظهر دافيد أنشيلوتي، نجل ومساعد المدير الفني لفريق ريال مدريد، باكيًا خلال لحظة وداع الألماني توني كروس، قائد الفريق، الذي أعلن اعتزاله رسميًّا عالم كرة القدم بعد بطولة يورو 2024.
والتقطت عدسات المصورين لحظة تحية الجماهير لكروس في آخر مبارياته مع الفريق على ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي مع ريال بيتيس في ختام الليغا.
واحتضن كروس، أنشيلوتي بشدة خلال خروجه من الملعب، ثم اتجه إلى دافيد وعانقه بحرارة، قبل أن يبكي الأخير تأثرًا بالموقف.
وقاوم الدولي الألماني دموعه عندما دخل الملعب عبر ممر شرفي من زملائه ولاعبي المنافس الذين كانوا يرتدون قميصه رقم ثمانية.
ورفعت الجماهير لافتة عليها وجهه مع عبارة "شكرًا لك أيها الأسطورة" بعرض المدرج الجنوبي باستاد سانتياغو برنابيو.
وقال كروس في تصريحاته عقب المباراة: "إنه شعور مختلف، عندما تعرف أنها المباراة الأخيرة.. أردت الاستمتاع بهذا اليوم الأخير، وقد فعلت ذلك خلال الدقائق الثمانين التي لعبتها.. استمتعت باللعب هنا دائمًا، إنه أمر مميز، وسأفتقده كثيرًا".
وتابع: "حافظت على قوتي، لكن أطفالي قتلوني"، مشيرًا إلى أنهم لم يستطيعوا احتواء دموعهم من شدة التأثر.
وأضاف: "هذا فريق مميز للغاية.. بالإضافة إلى كونهم لاعبين جيدين، فإنهم أشخاص جيدون.. دائمًا ما أظهروا لي الاحترام الذي أعتقد أنني أستحقه، وشعرت بالراحة معهم".
وأنهى ريال حامل اللقب مشواره في الدوري الإسباني في صدارة الترتيب برصيد 95 نقطة بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.
وسيواجه بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في سعيه لتحقيق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.