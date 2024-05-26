بكاء نجل أنشيلوتي في لحظة وداع توني كروس (صورة)

ظهر دافيد أنشيلوتي، نجل ومساعد المدير الفني لفريق ريال مدريد، باكيًا خلال لحظة وداع الألماني توني كروس، قائد الفريق، الذي أعلن اعتزاله رسميًّا عالم كرة القدم بعد بطولة يورو 2024.

والتقطت عدسات المصورين لحظة تحية الجماهير لكروس في آخر مبارياته مع الفريق على ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي مع ريال بيتيس في ختام الليغا.

واحتضن كروس، أنشيلوتي بشدة خلال خروجه من الملعب، ثم اتجه إلى دافيد وعانقه بحرارة، قبل أن يبكي الأخير تأثرًا بالموقف.