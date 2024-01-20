"تيفو في السماء".. احتفال رائع بميسي في السلفادور (فيديو)
إنتر ميامي لعب مباراة ودية مع منتخب السلفادور انتهت بالتعادل السلبي.
لاقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ترحيبا كبيرا في السلفادور، بعدما شارك في مباراة ودية مع إنتر ميامي الأمريكي.
ولعب إنتر ميامي مباراة ودية مع منتخب السلفادور انتهت بالتعادل السلبي.
وفاجأ أصحاب منازل ميسي بعمل تيفو له بتصوير شعاع اللاعب في السماء، وفي التيفو يظهر ميسي باحتفاله الشهير وهو يرفع يديه للسماء مع اسم اللاعب ورقم 10.
وشارك ميسي إلى جانب زميله السابق المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، بعد ان تزاملا سابقا لسنوات في برشلونة.
وتفاعلت الجماهير مع ميسي خلال مشاركته، وخاصة في إحدى الفرص في الشوط الأول حيث سدد كرتين صدهما حارس السلفادور.