"تيفو في السماء".. احتفال رائع بميسي في السلفادور (فيديو)

لاقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ترحيبا كبيرا في السلفادور، بعدما شارك في مباراة ودية مع إنتر ميامي الأمريكي.

ولعب إنتر ميامي مباراة ودية مع منتخب السلفادور انتهت بالتعادل السلبي.

وفاجأ أصحاب منازل ميسي بعمل تيفو له بتصوير شعاع اللاعب في السماء، وفي التيفو يظهر ميسي باحتفاله الشهير وهو يرفع يديه للسماء مع اسم اللاعب ورقم 10.