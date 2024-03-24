كرواتيا تهزم تونس بركلات الترجيح لتواجه مصر في نهائي كأس العاصمة
بلغت كرواتيا نهائي بطولة ودية رباعية لكرة القدم مقامة في مصر بعدما تفوقت بركلات الترجيح 5-4 على تونس عقب التعادل سلبيا على استاد القاهرة، يوم السبت.
وتلعب كرواتيا أمام مصر في نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل، بينما تواجه تونس منافستها نيوزيلندا في مباراة تحديد المركز الثالث.
وظنت تونس أنها تقدمت في الشوط الأول عن طريق حمزة جيلاسي قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد الهدف.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة منتخب كرواتيا بنتيجة (6-5).
وتستضيف مصر، بطولة كأس عاصمة مصر من الفترة 22 وحتى 26 مارس الجاري على ملعبي استاد مصر بالعاصمة الإدارية واستاد القاهرة الدولي.
وكان منتخب مصر تفوق على نيوزيلندا في مباراة نصف النهائي الأول التي أقيمت مساء الجمعة بهدف دون رد سجله مصطفى محمد ليتأهل الفراعنة إلى نهائي كأس عاصمة مصر.
ويخوض منتخب مصر نهائي كأس العاصمة أمام كرواتيا على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة في العاشرة مساء 26 مارس المقبل.