النصر يقلب تأخره أمام الفيحاء ويطارد الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي

وعكس المتوقع، تقدم الفيحاء بعد مرور ست دقائق من انطلاق المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض، بعدما مرر أنتوني نواكايمي نحو فاشيون ساكالا في الجانب الأيسر ليتوغل داخل المنطقة ويسدد بقوة لتسكن شباك النصر.

وحصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد إثر عرقلة سلطان الغنام داخل المنطقة، لكن ماني أهدر فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما أطاح بالكرة فوق العارضة.

وبعد عدة محاولات في الشوط الثاني، سجل النصر ثلاثة أهداف في غضون 10 دقائق، بعدما تمكن عبد الإله العمري من تسجيل التعادل في الدقيقة 72 قبل أن يضيف ماني هدفين في الدقيقتين 76 و82.