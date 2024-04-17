أول ظهور لداني ألفيس رفقة زوجته بعد خروجه من السجن (صورة)

رصدت عدسات المصورين الظهور الأول للبرازيلي داني ألفيس، نجم برشلونة السابق، رفقة زوجته جوانا سانز، والتي شهدت علاقتهما تدهورا، بعد دخوله السجن بتهمة الاغتصاب.

أسطورة نادي برشلونة السابق حكم عليه بالسجن 4 أعوام ونصف العام، في فبراير الماضي، بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في مدينة برشلونة، ليلة رأس السنة، في 31 ديسمبر 2022، لكنه خرج نهاية شهر مارس 2024 من محبسه، نظير كفالة لحين انتهاء التحقيقات وجلسات المحاكمة المنعقدة كافة، بعدما استأنف ضد الحكم.

وترددت تقارير بعد دخول النجم البرازيلي السجن، تفيد أنه انفصل عن زوجته التي طلبت بدورها الطلاق، ولكن يبدو أن كلا منهما عاد للآخر، بحسب ما نشرته مجلة "دييز مينوتوس" على غلافها؛ إذ قالت، إن العلاقة تبدو بخير؛ إذ شوهد الزوجان يتنزهان معاً بسعادة في شوارع برشلونة.