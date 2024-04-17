أول ظهور لداني ألفيس رفقة زوجته بعد خروجه من السجن (صورة)
رصدت عدسات المصورين الظهور الأول للبرازيلي داني ألفيس، نجم برشلونة السابق، رفقة زوجته جوانا سانز، والتي شهدت علاقتهما تدهورا، بعد دخوله السجن بتهمة الاغتصاب.
أسطورة نادي برشلونة السابق حكم عليه بالسجن 4 أعوام ونصف العام، في فبراير الماضي، بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في مدينة برشلونة، ليلة رأس السنة، في 31 ديسمبر 2022، لكنه خرج نهاية شهر مارس 2024 من محبسه، نظير كفالة لحين انتهاء التحقيقات وجلسات المحاكمة المنعقدة كافة، بعدما استأنف ضد الحكم.
وترددت تقارير بعد دخول النجم البرازيلي السجن، تفيد أنه انفصل عن زوجته التي طلبت بدورها الطلاق، ولكن يبدو أن كلا منهما عاد للآخر، بحسب ما نشرته مجلة "دييز مينوتوس" على غلافها؛ إذ قالت، إن العلاقة تبدو بخير؛ إذ شوهد الزوجان يتنزهان معاً بسعادة في شوارع برشلونة.
وأضافت المجلة إن "ألفيس لم يرغب في الاختباء، وقد قررت جوانا منحه فرصة ثانية. والآن، شوهد الزوجان معاً في شوارع برشلونة".
وأشارت إلى أنهما بالإضافة إلى التجول في الشارع، ذهبا للتسوق ثم ذهبا إلى مطعم فاخر في وسط المدينة، وكانا يبتسمان طوال الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، منذ أن غادر ألفيس السجن، عاد إلى نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك حتى رسمًا لابنته الصغيرة، بالإضافة إلى العديد من الرسائل التي تنفي أن الكفالة قد تم دفعها من قبل أطراف خارجية غيره.
كما ظهرت جوانا سانز في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الأولى منذ إطلاق سراح داني ألفيس من السجن وتأكيد صلحهما.
وقالت عارضة الأزياء في الفيديو: "في الحقيقة، هناك أشخاص طيبون جدًا، وأنا ممتنة جدًا لذلك، فهذا ما يجعلني أبقى على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنني لو لم أكن أخرج من هذا الموقف، فسأغلق حساباتي،أنا سعيدة، وممتنة، متحمسة، أعمل، وأتمتع براحة البال، سأستمر في العمل والمضي قدمًا".