تحذير خطير لريال مدريد بشأن مبابي

وجّه فيسنتي ديل بوسكي، مدرب ريال مدريد السابق، تحذيرا خطيرا للفريق بشأن النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويقترب مبابي البالغ من العمر 25 عاما من الانضمام لريال مدريد، بعدما أبلغ ناديه باريس سان جيرمان أنه سيغادر في نهاية عقده في الـ30 يونيو المقبل.

وقال فيسنتي ديل بوسكي: "مبابي لاعب عظيم، لكنه يأتي إلى فريق يلعب بشكل جيد جدًّا في الوقت الحالي، أنا متأكد من أنه سيحسن ما هو موجود بالفعل، لكن كن حذرًا".

وأضاف ديل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "ريال مدريد لديه فريق جيد جدًّا، لا ينبغي أن نقلل من الموجودين هنا، سيصل إلى فريق راسخ وجاهز للعب، لكن نعم، ليس هناك شك في أنه سيضيف لمسة إضافية صغيرة".

وتابع مدرب منتخب إسبانيا السابق: "من الخارج لدي انطباع بأن لديهم مجموعة جيدة من اللاعبين، مجموعة جيدة، إنهم جميعًا ينسجمون جيدًا، وهو أمر مهم للغاية".