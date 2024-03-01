تحذير خطير لريال مدريد بشأن مبابي
وجّه فيسنتي ديل بوسكي، مدرب ريال مدريد السابق، تحذيرا خطيرا للفريق بشأن النجم الفرنسي كيليان مبابي.
ويقترب مبابي البالغ من العمر 25 عاما من الانضمام لريال مدريد، بعدما أبلغ ناديه باريس سان جيرمان أنه سيغادر في نهاية عقده في الـ30 يونيو المقبل.
وقال فيسنتي ديل بوسكي: "مبابي لاعب عظيم، لكنه يأتي إلى فريق يلعب بشكل جيد جدًّا في الوقت الحالي، أنا متأكد من أنه سيحسن ما هو موجود بالفعل، لكن كن حذرًا".
وأضاف ديل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "ريال مدريد لديه فريق جيد جدًّا، لا ينبغي أن نقلل من الموجودين هنا، سيصل إلى فريق راسخ وجاهز للعب، لكن نعم، ليس هناك شك في أنه سيضيف لمسة إضافية صغيرة".
وتابع مدرب منتخب إسبانيا السابق: "من الخارج لدي انطباع بأن لديهم مجموعة جيدة من اللاعبين، مجموعة جيدة، إنهم جميعًا ينسجمون جيدًا، وهو أمر مهم للغاية".
وعن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قال: "بالطبع، الطريقة التي يدير بها كارلو الفريق تبدو مثالية بالنسبة لي".
وأوضح: "هو يفعل ذلك بشكل جيد للغاية، أنا أؤيد هذا الجين، لإدارة غرفة تبديل الملابس بهذه الطريقة، أنا لا أقول إنها الطريقة الوحيدة لإدارة غرفة خلع الملابس، الشيء الأساسي هو أن بيئة العمل مثالية، هذا ما كنا نتحدث عنه من قبل، دون ذلك سيكون من الصعب الفوز".
أما عن المدربين تشابي ألونسو وتشافي هيرنانديز فقال ديل بوسكي: "بادئ ذي بدء، أنا سعيد جدًّا لجميع أولئك الذين يعملون الآن كمدربين، تشافي أيضًا، على سبيل المثال، أنهم في فرق جيدة".
وأتم: "تشافي كان بطل الدوري الإسباني العام الماضي مع برشلونة، وألونسو الآن لديه لقب الدوري الألماني عمليًّا في متناول اليد".
وأردف: "ليس كل الذين كانوا لاعبين جيدين هم بالضرورة مدربون جيدون، لكن في حالتهما، أعتقد أن لديهم معرفة جيدة جدًّا بكرة القدم وما يجب عليهم فعله كمدربين".