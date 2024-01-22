فرحة رونالدو برؤية زميله منذ 15 عاما (فيديو)
بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي سعيدا برؤية زميله السابق، الصيني دونغ فانغجو.
وفوجئ رونالدو بتواجد دونغ فانغجو بالقرب منه، قبل أن يتعانقا ويدخلا في حديث قصير.
وسافر رونالدو رفقة لاعبي النصر إلى الصين حيث يخوض العالمي معسكرا إعداديا قبل استئناف مباريات الدوري السعودي.
وسبق أن تزامل رونالدو ودونغ فانغجو في مانشستر يونايتد موسم 2007/2008 حيث لعب الصيني معارا لمانشستر يونايتد من رويال أنتويرب البلجيكي.
ولعب دونغ فانغجو 3 مباريات فقط لمانشستر يونايتد بواقع 181 دقيقة فقط لم يسجل فيها ولم يصنع.
استقبال حافل
وحظِيَ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، باستقبال حافل في الصين أمس الأحد.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الآلاف من المشجعين الذين استقبلوا رونالدو وهتفوا باسم الهداف البرتغالي.
ورغم تأخر طائرة النصر 5 ساعات إلا أن أعدادًا غفيرة من المشجعين انتظرت في مطار شينزين للترحيب برونالدو والنصر.
واضطرت الجهات الأمنية لوضع سياج طويل لإبعاد الجماهير عن ممر وصول اللاعبين.
وسيلعب النصر مباراتين وديتين أمام شنغهاي الأربعاء المقبل، وتشجيانغ يوم الـ28 من يناير.
ويملك النصر 46 نقطة من 19 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ7 نقاط عن الهلال المتصدر.
ويتصدر رونالدو، ترتيب هدافي الدوري السعودي وسجل 20 هدفا ويتقدم بـ3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.