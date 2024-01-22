فرحة رونالدو برؤية زميله منذ 15 عاما (فيديو)

ولعب دونغ فانغجو 3 مباريات فقط لمانشستر يونايتد بواقع 181 دقيقة فقط لم يسجل فيها ولم يصنع.

استقبال حافل

وحظِيَ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، باستقبال حافل في الصين أمس الأحد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الآلاف من المشجعين الذين استقبلوا رونالدو وهتفوا باسم الهداف البرتغالي.

ورغم تأخر طائرة النصر 5 ساعات إلا أن أعدادًا غفيرة من المشجعين انتظرت في مطار شينزين للترحيب برونالدو والنصر.

واضطرت الجهات الأمنية لوضع سياج طويل لإبعاد الجماهير عن ممر وصول اللاعبين.

وسيلعب النصر مباراتين وديتين أمام شنغهاي الأربعاء المقبل، وتشجيانغ يوم الـ28 من يناير.

ويملك النصر 46 نقطة من 19 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ7 نقاط عن الهلال المتصدر.

ويتصدر رونالدو، ترتيب هدافي الدوري السعودي وسجل 20 هدفا ويتقدم بـ3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.