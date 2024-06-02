بعد الأهلي المصري والعين الإماراتي.. ريال مدريد يحجز مقعده في كأس انتر كونتينتال
توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بفوز مثير على بروسيا دورتموند الألماني مساء السبت على ملعب (ويمبلي).
ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الفرق الفائزة بلقب دوري الأبطال بعدما اتسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ميلان الإيطالي الذي حقق اللقب 7 مرات.
وحجز ريال مدريد مقعده في بطولة كأس انتر كونتينتال المستحدثة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد قرار إقامة كأس العالم للأندية كل 4 أعوام وبنظام مختلف.
وتقام بطولة انتر كونتينتال في العام الحالي ويشارك بها أبطال القارات الست، ولكن بنظام مختلف عن كأس العالم للأندية في المواسم الماضية.
وأصبح ريال مدريد رابع فريق مشارك بالبطولة العالمية بعد العين الإماراتي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.
ويتبقى فقط تحديد آخر مقعدين لبطل كونكاكاف وبطل كوبا ليبرتادوريس لتكتمل الفرق المشاركة بالبطولة.
وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) في بيان رسمي يوم 17 ديسمبر الماضي اعتماده نظام بطولة كأس انتر كونتينتال والتي تنطلق نسخته في العام الجاري.
وتقام المباراة الأولى في البطولة بين بطل أوقيانوسيا وأحد بطلي آسيا أو أفريقيا على ملعب الأخير ثم يلعب الفائز من هذه المواجهة في مرحلة ثانية ضد بطل القارة الآخرى التي تجنبت اللعب في الدور الأول.
وتقام في نفس المرحلة مواجهة بين بطلي كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية وكونكاكاف لأندية أمريكا الشمالية.
وتقام مرحلة نصف النهائي بين الفائزين من المواجهتين يوم 14 ديسمبر المقبل على ملعب محايد.
وتقام المباراة النهائية بين الصاعد من لقاء نصف النهائي وريال مدريد بطل أوروبا يوم 18 من نفس الشهر على نفس الملعب المحايد.