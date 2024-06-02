بعد الأهلي المصري والعين الإماراتي.. ريال مدريد يحجز مقعده في كأس انتر كونتينتال

وأصبح ريال مدريد رابع فريق مشارك بالبطولة العالمية بعد العين الإماراتي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

ويتبقى فقط تحديد آخر مقعدين لبطل كونكاكاف وبطل كوبا ليبرتادوريس لتكتمل الفرق المشاركة بالبطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) في بيان رسمي يوم 17 ديسمبر الماضي اعتماده نظام بطولة كأس انتر كونتينتال والتي تنطلق نسخته في العام الجاري.

وتقام المباراة الأولى في البطولة بين بطل أوقيانوسيا وأحد بطلي آسيا أو أفريقيا على ملعب الأخير ثم يلعب الفائز من هذه المواجهة في مرحلة ثانية ضد بطل القارة الآخرى التي تجنبت اللعب في الدور الأول.

وتقام في نفس المرحلة مواجهة بين بطلي كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية وكونكاكاف لأندية أمريكا الشمالية.