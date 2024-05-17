مطالب ضخمة.. الاتفاق يصدم الاتحاد السعودي قبل الميركاتو

وأثار طلب نادي الاتفاق غضب مسؤولي الاتحاد خاصة في ظل الشعور بضخامة مطالب تخفيض المبالغ المالية بالرغبة في الحصول على خدمات الثنائي العليان والشنقيطي.

ويلعب أحمد الغامدي في مركز الجناح الهجومي ولاعب الوسط المهاجم ، وشارك اللاعب صاحب الـ22 عامًا خلال 13 مباراة مع الاتحاد منذ إعارته وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وانضم آل موسى صاحب الـ21 عامًا لتدعيم دفاع الاتحاد، في شهر يناير الماضي، وشارك في 11 مباراة.