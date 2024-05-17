مطالب ضخمة.. الاتفاق يصدم الاتحاد السعودي قبل الميركاتو
تلقى نادي الاتحاد السعودي صدمة قوية من جانب إدارة نادي الاتفاق قبل بداية الترتيب لصفقات الموسم الجديد.
وتعاقد الاتحاد، خلال شهر يناير الماضي، مع ثنائي الاتفاق سعد آل موسى وأحمد الغامدي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.
وكشفت صحيفة (الرياضية) السعودية عن تقدم نادي الاتحاد بشكل رسمي بخطاب لنادي الاتفاق لتفعيل بند شراء عقدي آل موسى والغامدي عقب نهاية الإعارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب الاتحاد لم يقتصر على تفعيل بند الشراء بل طلبت إدارة النمور من الاتفاق تخفيض المطالب المالية الخاصة بتفعيل بنود الشراء.
وكان هناك اتفاق بخصوص تفعيل بند شراء لاعبي الاتفاق من جانب مسؤولي الاتحاد يقضي بسداد 32 مليون ريال سعودي لضم الغامدي نهائيًا و28 مليون ريال سعودي لضم آل موسى.
واصطدم الاتحاد بطلبات ضخمة من إدارة الاتفاق للموافقة على تخفيض المطالب المالية الخاصة بصفقتي الغامدي وآل موسى.
وطلب نادي الاتفاق الحصول على خدمات مهند الشنقيطي ومد الله العليان من أجل تخفيض المطالب المالية الخاصة برحيل آل موسى والغامدي نهائيًا إلى صفوف عملاق جدة.
وأثار طلب نادي الاتفاق غضب مسؤولي الاتحاد خاصة في ظل الشعور بضخامة مطالب تخفيض المبالغ المالية بالرغبة في الحصول على خدمات الثنائي العليان والشنقيطي.
ويلعب أحمد الغامدي في مركز الجناح الهجومي ولاعب الوسط المهاجم ، وشارك اللاعب صاحب الـ22 عامًا خلال 13 مباراة مع الاتحاد منذ إعارته وسجل هدفين وصنع مثلهما.
وانضم آل موسى صاحب الـ21 عامًا لتدعيم دفاع الاتحاد، في شهر يناير الماضي، وشارك في 11 مباراة.