ترتيب الدوري الإيطالي.. تعادل نابولي وإنتر ميلان (فيديو)
حسم التعادل 1/1 نتيجة القمة بين إنتر ميلان ونابولي في قمة الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.
وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله ماتيو دارميان في الدقيقة 43، بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أليساندرو باستوني.
لكن خوان خيسوس تعادل لنابولي في الدقيقة 82 من ضربة رأس.
ورفع التعادل رصيد إنتر ميلان إلى 76 نقطة ويتقدم بـ14 نقطة عن ميلان الثاني.
في حين رفع التعادل رصيد نابولي، بطل الموسم الماضي، إلى 45 نقطة في المركز السابع.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع إمبولي، وأودينيزي، وكالياري، في الجولات الثلاث المقبلة، قبل أن يصطدم بميلان في الجولة الـ33.
أما نابولي فيلعب مع أتلانتا، ومونزا، وفروسينوني، في الجولات الثلاث المقبلة.
ويسعى إنتر ميلان إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.