تعرض ثلاثة من زملاء فينغارد لحادث في المرحلة 15 لسباق فرنسا

تعرض ثلاثة من زملاء جوناس فينغارد حامل اللقب لحادث بعدما تسبب أحد الجماهير بمشكلة في المرحلة الـ15 لسباق فرنسا للدراجات، اليوم الأحد.

وسقط نيثن فان هويدونك أرضًا قبل نحو 129 كيلومترًا من خط النهاية، في حين اصطدم سيب كوس، المساعد الأهم لفينغارد في المراحل الجبلية، وديلان فان بارله، بعد تسبب متفرج في فقدان أحد متسابقي جامبو فيسما توازنه.

وظل فان هويدونك على الأرض لنحو دقيقتين قبل عودة المتسابقين الثلاثة إلى السباق.

ويتقدم فينغارد متسابق جامبو-فيسما على السلوفيني تادي بوغاتشر بعشر ثوانٍ في صدارة الترتيب العام.

وانسحب سبعة متسابقين من السباق، أمس السبت، بسبب حادثين منفصلين.