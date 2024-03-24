تدخل عنيف من توني كروس على تشواميني في مباراة ألمانيا وفرنسا (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي فرنسا وألمانيا تدخلا قويا من توني كروس على زميله أوريلين تشواميني.
وفي الدقيقة 59 خلال انطلاقة تشواميني بالكرة من منتصف الملعب، تدخل عليه زميله في ريال مدريد توني كروس بقوة ليسقط النجم الفرنسي ممسكا بركبته من قوة التدخل.
وسجل فلوريان فيرتس أسرع هدف دولي لألمانيا بعد سبع ثوان فقط من البداية في الفوز 2-صفر على مضيفتها فرنسا وديا، يوم السبت، ليحقق مستضيف بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أول انتصار في آخر أربع مباريات.
ووضع فيرتس الكرة في الشباك مستغلا تمريرة سريعة من توني كروس، الذي عاد بعد ثلاث سنوات من الاعتزال الدولي، بعد صفارة البداية مباشرة.
وضاعف المنتخب الألماني، الذي يتعرض للضغط بعدما حقق انتصارين فقط في آخر عشر مباريات قبل مواجهة اليوم، تقدمه في بداية الشوط الثاني، بفضل هدف كاي هافرتس.
واقتربت فرنسا من إدراك التعادل في الدقيقة 25 لكن كيليان مبابي لم يستغل الفرصة التي سنحت له، بينما واجهت صعوبة في تهديد مرمى ألمانيا في الشوط الثاني قبل أن يسدد أنطونيو روديغير مدافع ألمانيا الكرة في القائم في محاولة لإبعاد الكرة.
وتلعب ألمانيا أمام هولندا بعد ثلاثة أيام، فيما تواجه فرنسا منتخب تشيلي يوم الثلاثاء.