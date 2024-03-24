تدخل عنيف من توني كروس على تشواميني في مباراة ألمانيا وفرنسا (فيديو)

وسجل فلوريان فيرتس أسرع هدف دولي لألمانيا بعد سبع ثوان فقط من البداية في الفوز 2-صفر على مضيفتها فرنسا وديا، يوم السبت، ليحقق مستضيف بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أول انتصار في آخر أربع مباريات.

ووضع فيرتس الكرة في الشباك مستغلا تمريرة سريعة من توني كروس، الذي عاد بعد ثلاث سنوات من الاعتزال الدولي، بعد صفارة البداية مباشرة.