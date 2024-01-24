مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في بطولتي آسيا وأفريقيا

يتابع عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، مباريات قوية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأسي آسيا وأمم أفريقيا 2023، وتخوض المنتخبات العربية معركتها الأخيرة لحسم التأهل لدور الـ16 في المسابقتين.

في أمم آسيا، يلعب منتخب العراق مع فيتنام، بينما في كأس أفريقيا تواجه تونس نظيرتها جنوب أفريقيا، بينما يلعب المغرب مع زامبيا.

وعلى الصعيد الأوروبي، يخوض بايرن ميونخ مباراة مؤجلة في الدوري الألماني أمام يونيون برلين، ويلعب ليفربول مباراة إياب نصف نهائي كأس الرابطة مع فولهام، بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتنقل مباريات بطولة كأس آسيا عبر قناتي بي إن سبورتس والكأس القطريتين، كما تذاع داخل الإمارات والسعودية عبر قناتي أبوظبي الرياضية وssc السعودية.