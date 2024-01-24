مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في بطولتي آسيا وأفريقيا
يتابع عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، مباريات قوية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأسي آسيا وأمم أفريقيا 2023، وتخوض المنتخبات العربية معركتها الأخيرة لحسم التأهل لدور الـ16 في المسابقتين.
في أمم آسيا، يلعب منتخب العراق مع فيتنام، بينما في كأس أفريقيا تواجه تونس نظيرتها جنوب أفريقيا، بينما يلعب المغرب مع زامبيا.
وعلى الصعيد الأوروبي، يخوض بايرن ميونخ مباراة مؤجلة في الدوري الألماني أمام يونيون برلين، ويلعب ليفربول مباراة إياب نصف نهائي كأس الرابطة مع فولهام، بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتنقل مباريات بطولة كأس آسيا عبر قناتي بي إن سبورتس والكأس القطريتين، كما تذاع داخل الإمارات والسعودية عبر قناتي أبوظبي الرياضية وssc السعودية.
وفيما يأتي مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة (بتوقيت مكة المكرمة):
كأس آسيا:
اليابان VS إندونيسيا - 2:30 مساء - beIN ASIAN CUP.
العراق VS فيتنام - 2:30 مساء - beIN ASIAN CUP.
كأس أمم أفريقيا:
جنوب أفريقيا VS تونس - 8:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.
ناميبيا VS مالي - 8:00 مساء - beIN SPORTS MAX2.
زامبيا VS المغرب - 11:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.
تنزانيا VS جمهورية الكونغو - 11:00 مساء - beIN SPORTS MAX2.
كأس رابطة الأندية الإنجليزية:
فولهام VS ليفربول - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD1.
كأس ملك إسبانيا:
ريال مايوركا VS جيرونا - 09:30 - مساء - beIN SPORTS HD3.
أتلتيك بلباو VS برشلونة - 11:30 - مساء - beIN SPORTS HD3.
الدوري الألماني:
بايرن ميونخ VS يونيون برلين - 10:30 مساء - beIN SPORTS HD5.