الشرطة تنقذ الحكمة ستيفاني فرابارت من غضب اللاعبين إثر نهائي كأس اليونان (صور)
اضطرت الحكمة ستيفاني فرابارت لمغادرة الملعب بحماية الشرطة عقب نهائي كأس اليونان الذي أقيم بين ناديي باناثينايكوس وآريس.
وأشهرت فرابارت 3 بطاقات حمراء خلال المباراة، إذ طردت يانيس كوتسيراس من باناثينايكوس وثنائي آريس جان جوليس وفلاديمير داريدا، وفقا لما إذاعة "راديو مونت كارلو".
وعلى الرغم من خلو المدرجات من الجماهير، إلا أن فرابارت واجهت اعتراضات من لاعبي آريس وطاقمه الفني.
وشوهد ثيودوروس كاريبيديس، رئيس نادي آريس، وهو غاضب ويتجه نحو فرابارت بعد المباراة.
وفاز باناثينايكوس بالمباراة 1-0، إذ سجل جورجيوس فاغيانيديس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني.
وأصبحت فرابارت أول حكمه تتولى إدارة نهائي كأس اليونان، ولم يُسمح بحضور أي جمهور بسبب مشاكل الشغب في اليونان.
وفي الأول من ديسمبر عام 2022، حققت فرابارت إنجازًا تاريخيًا، إذ أصبحت أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم للرجال عندما أشرفت على المباراة بين كوستاريكا وألمانيا في قطر.
كما أنها كانت أول حكمة في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وكانت المسؤولة عن مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشيلسي.
وكانت فرابارت أيضًا أول امرأة تحكم في مباراة دوري أبطال أوروبا للرجال، وهي المباراة التي جمعت فريقي يوفنتوس ودينامو كييف في عام 2020.