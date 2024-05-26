الشرطة تنقذ الحكمة ستيفاني فرابارت من غضب اللاعبين إثر نهائي كأس اليونان (صور)

وعلى الرغم من خلو المدرجات من الجماهير، إلا أن فرابارت واجهت اعتراضات من لاعبي آريس وطاقمه الفني.

وشوهد ثيودوروس كاريبيديس، رئيس نادي آريس، وهو غاضب ويتجه نحو فرابارت بعد المباراة.

وفاز باناثينايكوس بالمباراة 1-0، إذ سجل جورجيوس فاغيانيديس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني.