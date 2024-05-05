كواليس حديث الزلزولي مع لامين يامال لإقناعه بتمثيل المغرب

وحول ما تردد عن حديثه مع إبراهيم دياز سابقًا في محاولة لإقناعه بتمثيل منتخب المغرب، أوضح "الزلزولي": "لأكون صادقًا، تحدثت معه عندما لعب ريال بيتيس ضد ريال مدريد لأخبره أن ينضم إلينا، واعترف لي أنه كان فكَّر بالفعل فيما سيفعله، أنا مغربي وبالنسبة لي، اتخذ دياز أفضل قرار، إنه لاعب رائع وأنا أحب أن يكون أفضل اللاعبين بجانبي".

وعن محاولاته لإقناع لامين يامال، أوضح: "لقد تحدثت مع لامين أيضًا، لكن لم أتمكن من إقناعه، كنت هناك خلال فترة ما قبل الموسم مع برشلونة أحاول إقناعه باختيار المغرب، لكن دون جدوى، في النهاية يجب احترام قراره، وهذا أمر طبيعي، فإسبانيا أيضًا منتخب عظيم، أتمنى أن يحظى يامال بأفضل ما يمكن لأنّه لاعب استثنائي".

والد لامين يامال مغربي، ووالدته من غينيا الاستوائية. وقد وُلد اللاعب في إسبانيا التي يحمل جنسيتها، وتحديدًا في برشلونة. وهو ابن أكاديمية برشلونة الشهيرة "لاماسيا"، وجذب الأنظار سريعًا لمهارته الكبيرة ووصل إلى الفريق الأول.

يذكر أن "الزلزولي" خاض 33 مباراة مع ريال بيتيس هذا الموسم، أغلبها كبديل، واستطاع تسجيل 5 أهداف.