تقرير: استبعاد ميسي من مواجهة الأرجنتين وبوليفيا
كشفت تقارير إعلامية أن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، استقر على استبعاد ليونيل ميسي، قائد التانغو، من مواجهة بوليفيا، التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب هيرناندو سيليس في لاباز.
وقالت شبكة "ESPN"، إن "سكالوني استقر على عدم تواجد ميسي حتى على مقاعد البدلاء وفضل إراحته".
وأشارت القناة إلى أن "ميسي لم يتدرب أيضا مع زملائه اليوم".
ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسباب استبعاد ميسي، وهل الأمر له علاقة بإصابته أم أن الأجواء في ملعب لاباز والذي عانى منه سابقا النجم الأرجنتيني هي التي ربما ستوثر عليه.
ويشكل الملعب مأساة على منتخبات أمريكا الجنوبية خاصة البرازيل والأرجنتين بسبب ارتفاعه عن سطح البحر بـ3637 متراً.
واستعان لاعبو منتخب الأرجنتين بأنابيب الأكسجين الشخصية لمواجهة الارتفاع الاستثنائي في لاباز، والذي يفقد اللاعبين مخزونهم البدني.
واستهل منتخب الأرجنتين مشواره في تصفيات مونديال 2026، بفوز صعب على الإكوادور بهدف أحرزه ليونيل ميسي، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته، بعدما تم استبداله في آخر دقائق مباراة الإكوادور لشعوره بالإجهاد، وخضوعه لفحوصات طبية عقب نهاية المباراة.
وسيبحث ميسي عن رقم قياسي جديد، حال مشاركته في اللقاء، فبعدما سجل هدف الفوز على الإكوادور في اللقاء الماضي، رفع رصيده إلى 29 هدفا، ليتقدم لصدارة ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم في تاريخ القارة، بالتساوي مع زميله السابق الأوروغواياني لويس سواريز.
ويحتاج النجم الأرجنتيني لهدف في مواجهة اليوم ضد بوليفيا، من أجل الانفراد بصدارة هدافي القارة.