تقرير: استبعاد ميسي من مواجهة الأرجنتين وبوليفيا

كشفت تقارير إعلامية أن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، استقر على استبعاد ليونيل ميسي، قائد التانغو، من مواجهة بوليفيا، التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب هيرناندو سيليس في لاباز.

وقالت شبكة "ESPN"، إن "سكالوني استقر على عدم تواجد ميسي حتى على مقاعد البدلاء وفضل إراحته".