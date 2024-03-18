حكمة كرة قدم تونسية تقاضي رئيس الإفريقي بتهمة الاعتداء بالعنف

كشفت لجنة الحكام التونسية أن الحكمة الدولية درصاف القنواطي التي عُهدت لها مهمة حكم الفيديو المساعد في مباراة ديربي العاصمة تونس، بين الترجي والإفريقي، قررت رفع شكوى قضائية في حق رئيس النادي الإفريقي، يوسف العلمي، بتهمة الاعتداء عليها بالعنف اللفظي وتهديدها، بعد المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضي.

وفاز الترجي التونسي على غريمه الأزلي النادي الإفريقي بهدف دون رد، السبت الماضي، على ملعب رادس ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المراهنة على اللقب، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب، لكن المباراة شهدت الكثير من الاحتجاجات والجدل حول أداء طاقم الحكام بإدارة الحكم الدولي هيثم قيراط، والحكمة الدولية درصاف القنواطي التي تولت مهمة الإشراف على غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR).

واحتج مسؤولو الإفريقي بشدة على أداء غرفة حكمة الفيديو المساعد درصاف القنواطي التي لم تنبه حكم الساحة إلى اعتداء لاعب الترجي يان ساس على لاعب الإفريقي أحمد خليل في الشوط الثاني، في لقطة اعتبر المسؤولون أنها كانت تستوجب إشهار الورقة الحمراء للاعب الترجي.

كما أظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على منصات التواصل رئيس الإفريقي، يوسف العلمي، وهو يتوجه إلى القنواطي مهاجما إياها بشدة، فيما تفوه بكلمات لم يتبين مضمونها، لكن مصادر مقربة من لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم قالت إنها كانت تهديدات تجاه الحكمة، وعبارات مسيئة.

وذكرت مصادر مقربة من الحكمة درصاف القنواطي أنها قررت مقاضاة رئيس الإفريقي؛ بسبب ما بدر منه تجاهها عند دخولها لحجرة ملابس الحكام بعد المباراة.

وقال النادي الإفريقي، في وقت سابق، إنه سيطلب لقاء بالمسؤولين عن الكرة التونسية لوضع حد لما أسماه بالانتهاكات المتواصلة والمظالم التحكيمية المستمرة في حق النادي.

وكان الإفريقي، ثاني أندية تونس تتويجا بالألقاب، بعد غريمه الترجي، دخل منذ أسبوعين في حرب تصريحات مع لجنة الحكام واتحاد كرة القدم، فيما نشرت لجنة الحكام التي يشرف عليها الحكم السابق ناجي الجويني، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًّا، أثنت فيه على أداء حكامها، وخاصة درصاف القنواطي، قائلة إن الإساءات الصادرة بحقها من قبل مسؤول في أحد الأندية لن تمر دون التوجه للقضاء لمحاسبة كل من يعتدي على منظوريها.

وبعد مضي ثلاث جولات من مرحلة اللعب من أجل لقب الدوري الممتاز، يحتل النادي الإفريقي المركز الثالث برصيد خمس نقاط، مبتعدا بسبع نقاط كاملة عن المتصدر الترجي.