بلماضي يحسم مصيره مع منتخب الجزائر
كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، ألمح للاعبيه برحيله عن قيادة الفريق، إثر الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
وودع المنتخب الجزائري البطولة بعد الخسارة 0-1 على يد موريتانيا ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بنقطتين، علما بأنه كان يكفيه التعادل فقط للعبور لدور الـ16.
وكان بلماضي قال في المؤتمر الصحفي عقب توديع أمم أفريقيا على يد موريتانيا، إنه سيتحدث عن مستقبله مع الخضر بعد العودة للجزائر.
ووفقًا لما ذكرته الإذاعة الفرنسية الشهيرة، فإن بلماضي رفض الإفصاح عن قراره أمام الصحفيين في المؤتمر بعد المباراة، ولكنه أخبر اللاعبين باستقالته من تدريب الجزائر، لتنتهي مسيرته مع محاربي الصحراء بعد 6 سنوات.
كما أكدت قناة "بي إن سبورتس" اعتزام بلماضي تقديم الاستقالة من منصبه.
وحتى الآن، لم يكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكل رسمي عن قرار رحيل بلماضي من عدمه في انتظار حسم موقفه عندما يعود المنتخب من كوت ديفوار.
ونجح بلماضي مع الجزائر في الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، لكن أداء الفريق تراجع في نسختي 2021 و2023 بشكل ملحوظ.