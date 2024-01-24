بلماضي يحسم مصيره مع منتخب الجزائر

كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، ألمح للاعبيه برحيله عن قيادة الفريق، إثر الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وودع المنتخب الجزائري البطولة بعد الخسارة 0-1 على يد موريتانيا ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بنقطتين، علما بأنه كان يكفيه التعادل فقط للعبور لدور الـ16.

وكان بلماضي قال في المؤتمر الصحفي عقب توديع أمم أفريقيا على يد موريتانيا، إنه سيتحدث عن مستقبله مع الخضر بعد العودة للجزائر.