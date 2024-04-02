القنوات الناقلة لكأس السوبر الليبي

حسم الاتحاد الليبي لكرة القدم الموعد النهائي لكأس السوبر الليبي لموسم 2021 ـ 2022 بين الاتحاد حامل لقب الدوري وأهلي طرابلس بطل مسابقة الكأس، الذي تم تأجيله لأكثر من مرة قبل أن يتقرر إجراؤه يوم الجمعة 5 أبريل الجاري على ملعب طرابلس الدولي.

وتنقل قناة "سلام" الليبية، وقناة "ليبيا الرياضية" المباراة بداية من الساعة (12.00 مساء) بتوقيت مكة المكرمة، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن الحكم الأمريكي من أصول مغربية، إسماعيل الفتح، هو الذي سيدير المباراة مع اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).