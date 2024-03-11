موقف محمد صلاح من المباريات المقبلة لمنتخب مصر

تحدث وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في المباريات المقبلة إثر استبعاده من القائمة التي أعلنها حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول، للمعسكر المقبل، في شهر مارس الجاري.

وأثار استبعاد صلاح جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية المصرية، خاصة بعد عودته من الإصابة ومشاركته مع ليفربول كبديل في مباراتين كان آخرها أمام مانشستر سيتي، مساء الأحد، في الوقت الذي أكده فيه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن إعفاء صلاح جاء بناء على طلب اللاعب نفسه، لمنحه مزيدا من الوقت للتعافي.

وقال العطار في تصريحات تلفزيونية: "حصل تواصل بالفعل بين ليفربول واتحاد الكرة ومحمد صلاح، وكذلك كان هناك تبادل للخطابات الرسمية تم خلالها شرح الحالة الصحية لصلاح بالكامل".