دي ماركو يسجل هدفًا خرافيًا في مباراة إنتر ميلان ضد فروزينوني (فيديو)
سجل دي ماركو مدافع إنتر ميلان هدفًا خرافيًا لصالح فريقه في شباك فروزينوني خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.
يستضيف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة فروزينوني الذي يقع في منتصف الجدول.
وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، خدع دي ماركو، الجميع وسدد كرة قوية من منتصف الملعب، بقدمه اليسرى، بعد أن لمح حارس فروزينوني متقدمًا.
وكانت الكرة قوية وعالية فشل حارس فروزينوني في توقعها أو التصدي لها، لتكتب هدف التقدم للإنتر في الدقيقة 43.
ويستضيف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة فروزينوني الذي يقع في منتصف الجدول.