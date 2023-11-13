دي ماركو يسجل هدفًا خرافيًا في مباراة إنتر ميلان ضد فروزينوني (فيديو)

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، خدع دي ماركو، الجميع وسدد كرة قوية من منتصف الملعب، بقدمه اليسرى، بعد أن لمح حارس فروزينوني متقدمًا.

وكانت الكرة قوية وعالية فشل حارس فروزينوني في توقعها أو التصدي لها، لتكتب هدف التقدم للإنتر في الدقيقة 43.