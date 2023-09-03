4 نجوم عرب خطفوا الأضواء قبل التوقف الدولي

مصطفى محمد يتفوق على مبابي

تصدر المهاجم المصري مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت، ترتيب قائمة هدافي الدوري الفرنسي، بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام مارسيليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

ويقدم مصطفى محمد مستوى مميزًا مع نانت منذ بداية الموسم الجاري، ونجح في تسجيل 4 أهداف في أول 4 جولات حتى الآن، متفوقًا على النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 3 أهداف.

وتسلم مصطفى محمد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، وتم اختياره في التشكيل المثالي للجولة الثالثة في الدوري الفرنسي من قبل شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.