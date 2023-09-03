4 نجوم عرب خطفوا الأضواء قبل التوقف الدولي
خطف 4 نجوم عرب الأنظار في الملاعب الأوروبية، قبيل فترة التوقف الدولية" أسبوع الفيفا" ما بين التألق والرحيل ومشاكل الديانة.
وتبدأ فترة التوقف الدولية المقبلة، من 4 إلى 12 سبتمبر الجاري، تحت اسم "أسبوع الفيفا" حيث يتم تنظيم مباريات دولية للمنتخبات.
النجوم الأربعة الذين لفتوا الأنظار، هم: المصري مصطفى محمد متصدر هدافي الدوري الفرنسي، والأردني موسى التعمري نجم مونبلييه الجديد، والمغربيان زكريا بوخلال، ونورالدين أمرابط.
مصطفى محمد يتفوق على مبابي
تصدر المهاجم المصري مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت، ترتيب قائمة هدافي الدوري الفرنسي، بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام مارسيليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.
ويقدم مصطفى محمد مستوى مميزًا مع نانت منذ بداية الموسم الجاري، ونجح في تسجيل 4 أهداف في أول 4 جولات حتى الآن، متفوقًا على النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 3 أهداف.
وتسلم مصطفى محمد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، وتم اختياره في التشكيل المثالي للجولة الثالثة في الدوري الفرنسي من قبل شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.
موسى التعمري يتألق مع مونبلييه
ظهر أيضًا للمهاجم الأردني موسى التعمري، بمستوى أكثر من رائع مع نادي مونبيليه الفرنسي في موسمه الأول، بعد بداية منافسات الموسم الجاري.
وسجل التعمري 3 أهداف في أول 3 مباريات مع مونبيليه، لتساوى مع مبابي وينافس مبكرًا على لقب هداف البطولة.
وانضم موسى التعمري لصفوف مونبيليه في الصيف الحالي ليصبح أول لاعب في تاريخ الأردن يلعب في الدوريات الخمس الكبار.
وبعد تألقه اختار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن 24 لاعبًا لوديّتي النرويج وأذربيجان، وذلك ضمن إطار الاستعداد لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.
أمرابط يُكمل "القطعة الناقصة" في مانشستر يونايتد
في آخر ساعة من سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي، أعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة من فيورنتينا حتى يونيو 2024.
وكان أمرابط حديث الوسط الكروي العربي والإنجليزي، بعد إصرار الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعب الوسط المغربي المميز.
وبالفعل أصر نادي مانشستر على استقدام النجم المغربي خاصة أن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يعرف يونايتد أمرابط جيدًا، حيث سبق أن دربه خلال فترة وجودهما معًا في أوتريخت الهولندي.
وخاض أمرابط 49 مباراة دولية مع المغرب، وساهم في الإنجاز التاريخي بالتأهل لدور نصف النهائي في كأس العالم بقطر، العام الماضي، حيث شارك في كل دقائق اللعب بالبطولة.
وفي الموسم الماضي لعب دورًا محوريًا في وصول فيورنتينا لنهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.
تألق زكريا بوخلال في فرنسا
ألقى المغربي زكريا بوخلال مشاكله واتهامات وسال الإعلام له بـ"اتباع السلفية" وراء ظهره، وتألق مع ناديه.
بوخلال لم ينصت لهذه الشائعات، وتألق مه ناديه تولوز الفرنسي، مقدمًا عروضًا قوية، منذ انطلاق الموسم الحالي من “الليغ 1”.
وتمكن أبو خلال من التسجيل في مباراة تولوز وكليرمون فوت، اليوم الأحد، محرزًا الهدف الأول لفريقه، عند الدقيقة الثامنة، بالمواجهة التي انتهت 2/2.
كما أفسد بوخلال عودة كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان، بعد أن أهدى لاعب الوسط الدولي المغربي، نادي تولوز نقطة ثمينة أمام ضيفه باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، بتسجيل هدف التعادل 1/1 من ركلة جزاء نفذها قبل نهاية اللقاء بحولي 3 دقائق فقط.