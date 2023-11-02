نيفيل ينتقد لاعبي مانشستر يونايتد "النائمين أمام نيوكاسل (فيديو)
انتقد غاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد أداء لاعبي الفريق بعد الخسارة 0/3 أمام نيوكاسل في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وسجَّل كلٌّ من ميغيل ألميرون ولويس هال هدفًا في الشوط الأول، وجوي ويلوك سجل هدفًا في الشوط الثاني ليتفوق نيوكاسل 3/0 على مانشستر يونايتد في معقله أولد ترافورد أمس الأربعاء في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ورصد نيفيل 5 لاعبين "نائمين" من لاعبي مانشستر يونايتد بينما كان لاعبو نيوكاسل ينفذون ضربة حرة سريعة ويسجلون بعد لحظات.
ونفذ نيوكاسل ضربة حرة سريعة واستفاد من عدم انتباه خمسة من نجوم مانشستر يونايتد
وفي حديثه على شبكة "سكاي سبورتس"، انتقد نيفيل 5 لاعبين من مانشستر يونايتد لتسببهم في هدف لويس هول لصالح نيوكاسل في الشوط الأول.
وبعد أن أطلق الحكم روبرت جونز صافرة لوجود خطأ، شوهد 5 من لاعبي مانشستر يونايتد يشتكون للحكم.
ومع ذلك، لم ينتظر نيوكاسل ولعب الكرة بسرعة، وبعد اللعب من الجناح ميغيل ألميرون وضع جو ويلوك خلف دفاع مانشستر يونايتد.
وأبعد هاري ماغواير الكرة برأسه بعيدًا لكنها وصلت إلى لويس هول الذي سدد بأريحية في مرمى الحارس أندريه أونانا من داخل منطقة الجزاء.
وقال نيفيل في تعليقه على الهدف: "إنهم نائمون فقط، ويشكون إلى الحكم، وبينما هم يتذمرون، نيوكاسل يفوز".
وبحسب صحيفة "ذا صن" فإنه يبدو أن ماغواير وماسون ماونت وكاسيميرو وأنتوني مارسيال وحنبعل المجبري هم النجوم الخمسة الذين كان نيفيل يشير إليهم في انتقاداته.
وأجرى إيريك تين هاغ 7 تغييرات على تشكيلته الأساسية بعد الخسارة 0/3 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.
وذكرت "ذا صن" أن المشجعين كانوا سعداء برؤية برونو فرنانديز وماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل.
ويتعرَّض مانشستر يونايتد لضغط شديد بخسارته جولتين في أول ثلاث جولات بدوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 15 نقطة من 10 مباريات حيث خسر 5 مرات وفاز 5 مرات.