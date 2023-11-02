نيفيل ينتقد لاعبي مانشستر يونايتد "النائمين أمام نيوكاسل (فيديو)

وأبعد هاري ماغواير الكرة برأسه بعيدًا لكنها وصلت إلى لويس هول الذي سدد بأريحية في مرمى الحارس أندريه أونانا من داخل منطقة الجزاء.

وقال نيفيل في تعليقه على الهدف: "إنهم نائمون فقط، ويشكون إلى الحكم، وبينما هم يتذمرون، نيوكاسل يفوز".

وبحسب صحيفة "ذا صن" فإنه يبدو أن ماغواير وماسون ماونت وكاسيميرو وأنتوني مارسيال وحنبعل المجبري هم النجوم الخمسة الذين كان نيفيل يشير إليهم في انتقاداته.

وأجرى إيريك تين هاغ 7 تغييرات على تشكيلته الأساسية بعد الخسارة 0/3 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وذكرت "ذا صن" أن المشجعين كانوا سعداء برؤية برونو فرنانديز وماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل.

ويتعرَّض مانشستر يونايتد لضغط شديد بخسارته جولتين في أول ثلاث جولات بدوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 15 نقطة من 10 مباريات حيث خسر 5 مرات وفاز 5 مرات.