أنشيلوتي: مانشستر سيتي استحق الفوز.. ومصيري سأعرفه في "جلسة مغلقة مع الرئيس"

وجرّد مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه ريال مدريد الإسباني من لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق عليه برباعية نظيفة، في إياب الدور نصف النهائي في مانشستر.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "مانشستر سيتي يستحق الفوز لأنه لعب بكثافة وجودة أكبر".

وأضاف: "لم نتبع الخطة التي أردنا القيام بها خلال هذه المباراة بشكل جيد، لقد قدم هذا الفريق أداءً جيدًا هذا العام، ولكن مانشستر سيتي الليلة يستحق الفوز".

وبسؤاله عن الفرق بين مباراة اليوم والموسم الماضي أجاب: "الموسم المنصرم كان مختلفًا، لكنهم هذا الموسم كانوا أفضل.. فريقي تغلب عليهم العام الماضي، لكنهم كانوا أفضل منا هذه المرة، وهذه كرة القدم".

ورفض أنشيلوتي الحديث عن مصيره مع ريال مدريد قائلا: "سأنتظر ما سيقوله لي الرئيس على انفراد لاحقًا.. لا أحد يشك بي وبقدراتي، بيريز كان واضحًا تمامًا بخصوص هذا الأمر قبل 15 يومًا".