عارض صحي يتسبب بتأجيل مباراة أتلانتا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي
تقرر تأجيل مباراة أتالانتا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي، لأجل غير مسمى؛ بسبب عارض صحي مفاجئ أصاب المدير التنفيذي لفيورنتينا جو باروني؛ حيث نُقل إلى المستشفى بطائرة.
وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد في الجولة الـ29 من الكالتشيو، على ملعب جيويس.
وكتب أتلانتا عبر حسابه في منصة "X": "أمرت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي بتأجيل مباراة أتالانتا وفيورنتينا إلى تاريخ لاحق، والدعوة عامة للجماهير بعدم الحضور إلى الملعب".
في حين كتب فيورنتينا: "تم التأكيد على أن مباراة الأسبوع 29 من الدوري الإيطالي بين أتالانتا وفيورنتينا المقررة اليوم 17 مارس الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق".
ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، تم نقل باروني إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو.
ونقل الموقع عن شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" أن بعض اللاعبين كانوا حاضرين عندما داهم العارض الصحي باروني، وكانوا قلقين جدًا لدرجة أنهم لم يتمكنوا من التركيز على النزول إلى الملعب".
ويعد باروني جزءًا أساسيًا من قيادة فيورنتينا، ويتولى منصبه جنبًا إلى جنب مع رئيس فيورنتينا روكو كوميسو منذ أن اشترى الملياردير الأمريكي الإيطالي المولد النادي عام 2019.
ويملك أتلانتا 47 نقطة من 28 مباراة في المركز السادس، مقابل 43 نقطة من 28 مباراة لفيورنتينا في المركز الثامن.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في نصف نهائي كأس إيطاليا يومي 3 و24 أبريل المقبل.