عارض صحي يتسبب بتأجيل مباراة أتلانتا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

وكتب أتلانتا عبر حسابه في منصة "X": "أمرت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي بتأجيل مباراة أتالانتا وفيورنتينا إلى تاريخ لاحق، والدعوة عامة للجماهير بعدم الحضور إلى الملعب".

في حين كتب فيورنتينا: "تم التأكيد على أن مباراة الأسبوع 29 من الدوري الإيطالي بين أتالانتا وفيورنتينا المقررة اليوم 17 مارس الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق".

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، تم نقل باروني إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو.

ونقل الموقع عن شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" أن بعض اللاعبين كانوا حاضرين عندما داهم العارض الصحي باروني، وكانوا قلقين جدًا لدرجة أنهم لم يتمكنوا من التركيز على النزول إلى الملعب".