صراع برازيلي مشتعل للفوز بخدمات نجم الهلال السعودي
اشتعل صراع مثير بين فريقين كبيرين في الدوري البرازيلي للفوز بخدمات أحد نجوم الهلال السعودي.
وعاش الهلال موسمًا رائعًا بعدما حصد الثلاثية المحلية بالتتويج بلقب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين بجانب التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي.
وأصبح أحد نجوم الهلال على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد رفع اسمه من قائمة الفريق بشكل مبدئي.
وتلقى البرازيلي ميشيل ديلغادو نجم الهلال اهتمامًا كبيرًا للرحيل للدوري البرازيلي وتحديدًا من ناديي فلامنغو وكورينثيانز.
وقال الصحفي جورجي نيكولا، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن كورينثيانز بدأ التفاوض للحصول على خدمات ديلغادو الذي يرتبط بعقد حتى شهر يناير المقبل.
واستقرت إدارة الهلال على رحيل ديلغادو خاصة في ظل رفع اسمه من القائمة لإفساح المجال لقيد مواطنه نيمار دا سيلفا مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.
وانضم ديلغادو صاحب الـ28 عامًا، إلى نادى الهلال فى 2022، بعقد يمتد لمدة 3سنوات، قادمًا من فلامنغو البرازيلي.