صراع برازيلي مشتعل للفوز بخدمات نجم الهلال السعودي

اشتعل صراع مثير بين فريقين كبيرين في الدوري البرازيلي للفوز بخدمات أحد نجوم الهلال السعودي.

وعاش الهلال موسمًا رائعًا بعدما حصد الثلاثية المحلية بالتتويج بلقب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين بجانب التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي.

وأصبح أحد نجوم الهلال على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد رفع اسمه من قائمة الفريق بشكل مبدئي.