مصير لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان بعد التتويج بالدوري الإيطالي

وسجل فرانشيسكو أتشيربي وماركوس تورام هدفًا في كل شوط أمام ميلان، ليحصد إنتر لقبه الـ20 للدوري الإيطالي ويحقق فوزه السادس على التوالي على ميلان الذي سجل هدفًا متأخرًا عبر فيكايو توموري.

وقال الدولي الأرجنتيني إنه حريص على البقاء في إنتر رغم عدم الانتهاء من الاتفاق على تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2026.

وأوضح: "أتمنى ذلك (تمديد العقد مع إنتر) علينا التوصل لاتفاق مع النادي".

وأضاف "لن تكون هناك مشاكل بشأن التمديد، بالتأكيد يملك مارتينيز الولاء والانتماء للنادي بعد فوزه بلقبه السابع مع إنتر".

كما قال جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان لشبكة سكاي إيطاليا إنهم يجرون محادثات بشأن عقد جديد لمدة خمس سنوات مع المهاجم.