ترتيب الدوري الإنجليزي: فوز درامي لليفربول على فولهام
حقق ليفربول فوزًا دراميًا بنتيجة 4/3 على ضيفه فولهام، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين فاز تشيلسي 3/2 على برايتون.
وتقدم ترينت ألكسندر أرنولد لليفربول في الدقيقة 20، بتسديدة رائعة من ضربة حرة ثابتة، قبل أن يتعادل هاري ويلسون لفولهام في الدقيقة 25 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وتقدم ليفربول مجددًا عبر أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 39 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، غير أن فولهام تعادل مجددًا في الدقيقة 45+2 بهدف سجله كيني تيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وسجل بوبي ريد هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 80 من ضربة رأسية، وسجل واتارو إيندوهدف التعادل لليفربول في الدقيقة 87، قبل أن يعود ويسجل هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 ليفوز الريدز 4/3.
ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة من 14 مباراة، ويتأخر بنقطتين عن آرسنال المتصدر، ويتقدم بنقطتين عن مانشستر سيتي الثالث الذي لعب 13 مباراة.
تشيلسي يهزم برايتون
وعلى ملعب ستامفورد بريدج تغلب ليفربول 3/2 على برايتون.
وتقدم إنزو فرنانديز لتشيلسي في الدقيقة 17، من ضربة رأسية، وأضاف ليفي كولويل الهدف الثاني في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وقلص فاكوندو بونانوتي النتيجة لبرايتون في الدقيقة 43، لكن إنزو فرنانديز أعاد الفارق إلى هدفين بعدما سجل هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 65.
وسجل جواو بيدرو جيونغيورا الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 90+2.
ويملك تشيلسي 19 نقطة من 14 مباراة في المركز العاشر، مقابل 22 نقطة لبرايتون في المركز الثامن.
وفي وقت لاحق يستضيف مانشستر سيتي، البطل، منافسه توتنهام هوتسبير على ملعب الاتحاد.