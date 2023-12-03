ترتيب الدوري الإنجليزي: فوز درامي لليفربول على فولهام

حقق ليفربول فوزًا دراميًا بنتيجة 4/3 على ضيفه فولهام، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين فاز تشيلسي 3/2 على برايتون.

وتقدم ترينت ألكسندر أرنولد لليفربول في الدقيقة 20، بتسديدة رائعة من ضربة حرة ثابتة، قبل أن يتعادل هاري ويلسون لفولهام في الدقيقة 25 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.